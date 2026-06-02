Maltempo USA, grandine gigante colpisce Denver: chicchi come palline da golf e città imbiancata | FOTO

Il National Weather Service aveva già segnalato il rischio di fenomeni severi, inclusi chicchi di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento fino a 120 km/h. Le previsioni si sono puntualmente concretizzate con una tempesta che ha causato disagi diffusi in tutta l’area metropolitana

Un violento temporale ha investito la capitale del Colorado, regalando uno scenario simil invernale e causando disagi al traffico cittadino, ai voli in partenza e in arrivo e residenti sorpresi dall’intensità dell’evento. Nel giro di pochissimo tempo, una violenta supercella sviluppatasi nella tarda mattinata ha letteralmente scaricato una tempesta di grandine di grandi dimensioni, con chicchi fino a 5 centimetri di diametro, abbastanza grandi da danneggiare auto, tetti e infrastrutture.

Le foto scattate nel centro di Denver mostrano condizioni di visibilità quasi azzerata, con automobilisti costretti a rallentare drasticamente mentre le strade venivano rapidamente ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio. Secondo le testimonianze, la fase più intensa è durata appena dieci minuti, ma tanto è bastata per provocare accumuli significativi e rendere pericolosa la circolazione in diverse aree della città.

Grandine Denver

Il National Weather Service aveva già lanciato l’allerta per severi temporali, segnalando un ambiente altamente instabile favorevole a fenomeni estremi, inclusi chicchi di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento fino a 120 km/h, capaci di abbattere alberi e danneggiare linee elettriche.

L’ondata di maltempo ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo, con ritardi registrati all’aeroporto internazionale di Denver a causa di fulmini, precipitazioni intense e scarsa visibilità, mentre le principali arterie hanno subito rallentamenti a causa dell’accumulo di ghiaccio al suolo.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO