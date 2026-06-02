Maltempo USA, grandine gigante colpisce Denver: chicchi come palline da golf e città imbiancata | FOTO

Un violento temporale ha investito la capitale del Colorado, regalando uno scenario simil invernale e causando disagi al traffico cittadino, ai voli in partenza e in arrivo e residenti sorpresi dall’intensità dell’evento. Nel giro di pochissimo tempo, una violenta supercella sviluppatasi nella tarda mattinata ha letteralmente scaricato una tempesta di grandine di grandi dimensioni, con chicchi fino a 5 centimetri di diametro, abbastanza grandi da danneggiare auto, tetti e infrastrutture.

Le foto scattate nel centro di Denver mostrano condizioni di visibilità quasi azzerata, con automobilisti costretti a rallentare drasticamente mentre le strade venivano rapidamente ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio. Secondo le testimonianze, la fase più intensa è durata appena dieci minuti, ma tanto è bastata per provocare accumuli significativi e rendere pericolosa la circolazione in diverse aree della città.

Il National Weather Service aveva già lanciato l’allerta per severi temporali, segnalando un ambiente altamente instabile favorevole a fenomeni estremi, inclusi chicchi di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento fino a 120 km/h, capaci di abbattere alberi e danneggiare linee elettriche.

L’ondata di maltempo ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo, con ritardi registrati all’aeroporto internazionale di Denver a causa di fulmini, precipitazioni intense e scarsa visibilità, mentre le principali arterie hanno subito rallentamenti a causa dell’accumulo di ghiaccio al suolo.