Maltempo Veneto: allagamenti e alberi abbattuti, grossa frana a Brendola

Dalla serata di ieri, 2 giugno 2026, i Vigili del Fuoco sono impegnati in una serie di interventi sul territorio vicentino a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la zona. Le richieste di soccorso riguardano soprattutto allagamenti di abitazioni e sedi stradali, oltre alla rimozione di alberi e rami pericolanti abbattuti o danneggiati dalle intense raffiche di vento. La situazione più critica si registra nella zona di Brendola, dove i temporali particolarmente intensi e le abbondanti precipitazioni hanno provocato significativi disagi alla viabilità. In particolare, una frana lunga circa 50 metri ha interessato via Dante Alighieri, rendendo necessaria la chiusura della strada sia al traffico veicolare che pedonale per motivi di sicurezza.

La situazione nel Polesine

Intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Rovigo, impegnati a far fronte alle conseguenze del violento maltempo che ha colpito il Polesine. Nel corso delle scorse 24 ore, la sala operativa del comando provinciale ha ricevuto oltre 100 richieste di soccorso. Le aree maggiormente interessate risultano l’Alto e il Medio Polesine, dove le squadre sono intervenute senza sosta per gestire numerose situazioni di emergenza. Gli interventi hanno riguardato principalmente allagamenti di abitazioni, attività commerciali e sedi stradali, oltre a numerose segnalazioni di alberi e rami pericolanti, che hanno rappresentato un rischio per la sicurezza di persone e veicoli. Non sono mancati inoltre interventi per la messa in sicurezza di tetti e coperture danneggiati dalle forti raffiche di vento.

L’attività di soccorso prosegue anche nella giornata odierna, con le squadre ancora operative sul territorio per completare le operazioni rimaste in sospeso e ripristinare condizioni di normalità e sicurezza nelle aree colpite dall’ondata di maltempo. Il comando provinciale continua a monitorare costantemente la situazione, coordinando gli interventi necessari per la gestione dell’emergenza.

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