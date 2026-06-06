Maltempo Veneto, nubifragi nel Trevigiano: 105mm a San Biagio di Callalta, allagamenti anche nelle frazioni

La violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri ha colpito il Veneto ha scaricato tanta pioggia nel Trevigiano. In circa mezz’ora, a San Biagio di Callalta sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, mentre l’accumulo complessivo registrato ieri ha raggiunto i 105 millimetri. Un evento eccezionale che ha messo sotto pressione la rete di scolo, con canali che hanno rapidamente raggiunto la massima capacità di ricezione e deflusso delle acque. Si sono, dunque, registrati allagamenti e numerose criticità, in particolare nel centro del paese e nelle frazioni di Rovare e Fagarè. Per tutta la notte sono rimasti al lavoro la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i volontari impegnati nelle operazioni di monitoraggio e assistenza alla popolazione. E i lavori di ripristino sono ancora in atto questa mattina.

“Le precipitazioni registrate – dichiara il sindaco Valentina Pillonsono – state di intensità straordinaria e concentrate in un arco temporale molto ridotto. Proprio per questo, stiamo continuando a monitorare la situazione e a raccogliere le segnalazioni provenienti dal territorio. A tutte le famiglie e alle attività che hanno subito disagi o danni va la vicinanza dell’amministrazione comunale. Ringrazio i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e anche i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati durante le ore più difficili dell’evento”.

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