Maltempo Veneto, violenti temporali nel Rodigino: grandine grossa a Castelnovo Bariano e Castelmassa | FOTO e VIDEO

Violenti temporali hanno colpito nella prima parte del pomeriggio la provincia di Rovigo e ora è in atto un nuovo round. Intorno alle 15:30, i temporali hanno prodotto grandine di medie-grosse dimensioni nel Polesine, in alcuni casi con chicchi di oltre 5cm di diametro, come a Castelnovo Bariano. Violenta grandinata anche a Castelmassa. Inoltre, i temporali hanno scaricato anche tanta pioggia, provocando allagamenti localizzati nelle strade, come a Fratta Polesine. Sul fronte piogge, sono caduti finora 23mm a Sant’Apollinare, 20mm a Lendinara, 17mm a Castelnovo Bariano, 15mm a Ceneselli.

Maltempo Veneto, grandine grossa si abbatte su Castelnovo Bariano (Rovigo)

Maltempo Veneto, violenta grandinata a Castelmassa

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