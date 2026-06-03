Maltempo, violenti nubifragi sui Balcani: strade trasformate in fiumi in pochi minuti tra Dragodanovo e Sliven, in Bulgaria | FOTO

Un violento rovescio temporalesco ha colpito nelle ultime ore l’area di Dragodanovo, lungo la strada Petolachkata verso Sliven, dopo un precedente episodio intenso registrato anche su Blagoevgrad. Il temporale è durato appena 10 minuti, ma è stato sufficiente per mandare in crisi la viabilità locale: le strade si sono rapidamente trasformate in veri e propri corsi d’acqua, con accumuli significativi e disagi diffusi. Secondo le testimonianze degli abitanti, nessun sistema di drenaggio è stato in grado di assorbire fenomeni a carattere di nubifragio in un intervallo di tempo così breve. In particolare, via “Balkan” risulta completamente allagata, mentre detriti e rifiuti trascinati dalla corrente si sono accumulati lungo la carreggiata.

Si tratta di un classico esempio di flash flood urbano legato a un temporale convettivo: enormi quantità di pioggia concentrate in pochi minuti, aggravate dalla presenza di sistemi di scolo parzialmente ostruiti. Eventi di questo tipo, sempre più frequenti durante la stagione estiva, evidenziano la vulnerabilità delle aree urbane a fenomeni meteorologici estremi e localizzati.

Per mitigare questi rischi, le città stanno adottando soluzioni basate sulla natura (le cosiddette città spugna), che prevedono l’integrazione di aree verdi, tetti giardino e bacini di ritenzione per assorbire e rallentare il flusso dell’acqua.