Maltempo, violenti temporali in Abruzzo: spettacolare shelf cloud su Chieti, rovesci e fulmini altrove | FOTO e VIDEO

Pomeriggio di forte instabilità in Abruzzo, dove una serie di temporali intensi sta interessando soprattutto il Chietino e il tratto di costa adriatica, in un contesto di allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali diramata dalla Protezione Civile regionale. Rovesci a tratti violenti, fulmini, forti raffiche di vento e grandinate piuttosto localizzate stanno accompagnando il passaggio del sistema temporalesco, con possibili disagi alla viabilità e flash flood nei centri abitati. Tra le immagini più impressionanti di queste ore spicca una vasta nube “a mensola” (shelf cloud) che ha fatto il suo ingresso sui cieli di Chieti, avanzando rapidamente verso sud lungo la fascia collinare e costiera.

La shelf cloud si forma inizialmente attaccata alla base del temporale sul bordo avanzante e precede di poco l’area delle precipitazioni e di eventuali grandinate. Si muove sotto la spinta dell’outflow (vento in uscita) del temporale. Non è una nube con caratteristici movimenti rotatori.

Con il passare del tempo si allontana sempre di più dalle precipitazioni. La shelf cloud si forma quando viene sollevata l’aria caldo-umida presente al suolo davanti al temporale portandola al livello di condensazione dando vita così alla nube a mensola.

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