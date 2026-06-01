Maltempo, violento e spettacolare temporale tra pordenonese e veneziano: il ‘prima e dopo’ in quattro scatti | FOTO

Nel giro di pochi minuti, il cielo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto è passato da un tranquillo pomeriggio estivo ad uno prettamente autunnale. Nel primo scatto il temporale sta ancora organizzandosi: sulla sinistra domina una colonna di nubi minacciose, segno del rovescio in avvicinamento, mentre sulla destra il cielo resta ancora azzurro con cumuli sparsi e pieno sole al suolo. L’immagine mostra bene il contrasto tipico delle celle convettive in fase matura, con il bordo del cumulonembo che avanza verso la pianura e il sole che filtra lungo l’orlo dello stesso, esaltando i contorni delle nubi e anticipando il peggioramento imminente.

La seconda foto immortala la parte alta del sistema temporalesco, con estese nubi stratificate e nubi a forte sviluppo verticale più luminose all’orizzonte, quasi ‘incappucciate’ da un velo di altostrati. In questa fase continuano ad esserci le condizioni per lo sviluppo di rovesci e temporali, ma il fronte nuvoloso si distende e preannuncia un peggioramento ancora più esteso, con l’arrivo di una copertura compatta e un graduale calo della luminosità man mano che la cella temporalesca si avvicina.

Nelle ultime due immagini il temporale ha ormai raggiunto e superato l’area di scatto: il cielo si chiude completamente, un tappeto di nubi basse, scure e minacciose che avvolgono la pianura circostante e un chiaro nucleo precipitativo ben visibile sullo sfondo.

Il contrasto rispetto alle prime foto è netto: da una parte l’atmosfera limpida e l’attività convettiva in aumento, dall’altra l’atmosfera cupa tipica del passaggio del nocciolo più intenso della perturbazione, con piogge intense e forti raffiche di vento lungo l’outflow boundary.

Questa sequenza ‘prima e dopo’ permette di leggere in modo semplice l’evoluzione di un temporale sulle zone pianeggianti tra pordenonese e veneziano, sottolineando come in un breve lasso di tempo il paesaggio possa letteralmente trasformarsi da limpido e tranquillo a completamente coperto da nubi scure e dalla pioggia.