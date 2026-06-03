Marte, la NASA dichiara fuori servizio la sua sonda spaziale MAVEN dopo sei mesi di silenzio

La NASA dice addio a una delle sue sonde orbitali per Marte più performanti. Dopo mesi di ripetuti tentativi di ristabilire il contatto con la sonda Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN), la NASA ha dichiarato la sonda per il Pianeta Rosso fuori servizio. L’ultima trasmissione di MAVEN è stata ricevuta il 6 dicembre dalla Deep Space Network (DSN) della NASA, prima che la sonda a energia solare si trovasse dietro Marte. Quando è riemersa dall’altro lato, i dati di telemetria hanno mostrato che la sonda era passata alla modalità di sicurezza e stava ruotando su se stessa in modo incontrollabile, causando una perdita di energia, secondo quanto riportato da una commissione di revisione della NASA a febbraio.

Da allora, i tentativi di comunicare con MAVEN sono falliti, secondo un comunicato stampa dell’agenzia, e i funzionari della NASA hanno tenuto una conferenza stampa oggi, mercoledì 3 giugno, per discutere la fine della missione MAVEN. La causa dell’incidente della sonda sul lato nascosto di Marte è ancora oggetto di indagine.

Il comitato di revisione delle anomalie di MAVEN ha concluso che la sonda ha probabilmente perso alimentazione poche ore dopo l’incidente di dicembre, “causando la successiva interruzione di corrente del sistema di comunicazione e rendendo la sonda irrecuperabile”, ha affermato Moreau, aggiungendo che “il comitato di revisione delle anomalie sta continuando a lavorare per determinare la causa principale del guasto“. Si prevede che la sonda rimarrà in orbita per altri 50-100 anni prima di schiantarsi sul pianeta, senza rappresentare un problema per altre sonde spaziali fino ad allora.

“La migliore missione di sempre su Marte”

L’annuncio della fine della missione MAVEN pone fine a oltre un decennio di scienza e ricerca. MAVEN è stata lanciata a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance nel novembre 2013 ed è arrivata in orbita attorno a Marte 10 mesi dopo. Shannon Curry, responsabile scientifica della missione MAVEN, ha definito la sonda “la migliore missione di sempre su Marte” durante la conferenza stampa di oggi. Mike Moreau, responsabile del progetto MAVEN, ha elogiato il team, affermando che “con la fine della missione, abbiamo vissuto la perdita di una persona cara”.

Curry ha concordato, sottolineando però i numerosi successi di MAVEN. “Il team è certamente addolorato, ma allo stesso tempo siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati scientifici raggiunti nell’ultimo decennio“, ha dichiarato, definendo MAVEN “il miglior osservatore di fughe atmosferiche in tutto il Sistema Solare“. La sua missione originale era stata pianificata per durare un solo anno terrestre, ma è stata estesa per altri 10 anni, continuando le operazioni nominali.

MAVEN è stata la prima sonda dotata di strumentazione per studiare l’evoluzione dell’atmosfera di Marte e la sua interazione con il vento solare. La missione ha fornito dati che hanno portato gli scienziati a nuove scoperte, anche dopo che l’orbiter ha smesso di emettere segnali. “I dati raccolti da MAVEN continueranno a fornire preziose informazioni su Marte per i decenni a venire“, ha dichiarato Louise Prockter, direttrice della Divisione di Scienze Planetarie della NASA. “Abbiamo così tanto da imparare dall’insieme di dati che stiamo per archiviare”, ha affermato Curry.

Solo due sonde NASA rimaste in orbita intorno a Marte

La perdita di MAVEN lascia solo due sonde NASA operative in orbita attorno a Marte: la sonda Mars Odyssey, lanciata nel 2001, e il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), lanciato nel 2005. Entrambe le sonde sono operative ben oltre la durata prevista della loro missione. MAVEN era anche una delle cinque sonde che la NASA utilizzava come ripetitore di comunicazioni per i rover sulla superficie marziana. Le altre quattro, ancora attive, sono Odyssey, MRO e le sonde europee Mars Express e Trace Gas Orbiter.