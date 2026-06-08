Maxi incendio in azienda del Pisano: imponente colonna di fumo, evacuazioni | VIDEO

Un violento incendio è scoppiato questa mattina all’interno di un capannone di un’azienda specializzata nella lavorazione di materiali plastici, situata in via Masaccio, nel territorio comunale di Vicopisano, in provincia di Pisa. L’allarme è scattato intorno alle 09:20. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dal personale del 118. Al momento non è ancora stato accertato se vi siano persone coinvolte nell’incendio.

In via precauzionale, le autorità hanno disposto l’evacuazione dei lavoratori delle aziende situate nelle vicinanze del rogo, nell’area industriale compresa tra Vicopisano e Cascina, oltre a quella di un istituto scolastico presente nella zona. I Comuni di Vicopisano e Cascina hanno inoltre invitato la popolazione a mantenere chiuse porte e finestre per limitare eventuali rischi legati ai fumi sprigionati dall’incendio.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile a decine di chilometri di distanza e arrivata fino al centro di Pisa, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Attualmente sono impegnate 2 squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi antincendio e 2 autobotti. Per fronteggiare l’emergenza sono stati richiesti ulteriori rinforzi dai comandi provinciali di Lucca, Pistoia e Livorno.