Messico, nubifragio e grandine paralizzano Cuajimalpa: oltre 75 mm in meno di un’ora | VIDEO

Una violenta tempesta accompagnata da pioggia intensa e grandine ha colpito il distretto di Cuajimalpa, nella parte occidentale di Città del Messico, causando gravi allagamenti stradali, blocchi alla circolazione e numerosi disagi alla popolazione. In alcune stazioni pluviometriche sono stati registrati oltre 75 mm di precipitazione in meno di un’ora, con picchi di 80,25 mm nella zona di Yaqui. L’accumulo improvviso di acqua e grandine ha ostruito il sistema di drenaggio, aggravando gli allagamenti in diversi quartieri.

Le autorità hanno mobilitato oltre cento operatori e decine di mezzi specializzati per gestire l’emergenza. Tra le aree più critiche figura la barranca Santa Rita, dove le operazioni di soccorso procedono con difficoltà a causa dell’accessibilità limitata. La grandine ha inoltre ricoperto alcune strade e circondato edifici scolastici, rendendo impraticabili diversi tratti viari. In serata, la Protezione Civile della capitale ha attivato l’Allerta Viola, il livello massimo previsto dal sistema di allerta meteorologica cittadino, a causa dell’elevato rischio per la popolazione e del persistere delle condizioni di maltempo.

Messico, alluvione travolge Cuajimalpa