Meteo, Festa della Repubblica con la neve: spettacolare fioccata sul Passo dello Stelvio | VIDEO

Passo dello Stelvio, 2 giugno 2026: siamo all’incirca sui 2.700 metri ed è tornato l’inverno. Una fitta nevicata ha trasformato, infatti, il celebre valico alpino in un paesaggio distintamente invernale, con il manto bianco che ricopre strade, pendii e tetti delle strutture. Immagini incredibili se si pensa che siamo ormai nell’estate meteorologica, con molte località del fondovalle che fino a ieri facevano registrare un clima quasi estivo. La nevicata odierna è ‘figlia’ del passaggio di una perturbazione nord-atlantica accompagnata da aria insolitamente fredda in quota, capace di far crollare rapidamente lo zero termico più o meno alle medesime quote dello Stelvio. In poche ore la pioggia si è trasformata in neve, regalando scenari spettacolari lungo i tornanti che caratterizzano lo Stelvio.

Qui la neve nel mese di giugno non è affatto un’eccezione, ma una componente piuttosto normale del clima d’alta quota oltre i 2700/3000 metri. In media, il mese registra diversi giorni con nevicate e un manto nevoso ancora ben presente, soprattutto sui versanti meno esposti al soleggiamento.

Spettacolare fioccata sul Passo dello Stelvio nel giorno della Repubblica

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