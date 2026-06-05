Meteo, forti piogge a Taiwan: allagamenti a Kaohsiung City | VIDEO

L’Agenzia Centrale Meteorologica (CWA) ha emesso un’allerta per forti piogge in sette aree di Taiwan oggi, a causa della combinazione di venti da sud-ovest, un sistema di bassa pressione e un fronte meteorologico che hanno determinato condizioni atmosferiche instabili. L’allerta riguarda Tainan, Kaohsiung, la contea di Pingtung e la contea di Taitung a sud, e Taoyuan, la città di Hsinchu e la contea di Hsinchu a nord, ha precisato la CWA. La CWA definisce forti piogge come precipitazioni accumulate di almeno 80 millimetri in 24 ore o precipitazioni orarie superiori a 40mm.

Forti piogge sono già state registrate nelle zone montuose di Pingtung, Kaohsiung, Nuova Taipei, Taoyuan e nella contea di Hsinchu nella mattinata locale di oggi. Alle 10:00 locali, nella cittadina di Jiadong, nella contea di Pingtung, e nel distretto di Renwu, a Kaohsiung, erano caduti rispettivamente 74,5mm e 71,5mm di pioggia dalla mezzanotte, il valore più alto registrato in un periodo di 10 ore in tutta Taiwan, secondo i dati della CWA. Gli effetti di tali piogge sono evidenti a Kaohsiung City, dove le forti piogge hanno causato allagamenti le strade che hanno ostacolato la circolazione, soprattutto dei motocicli, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.