Meteo, in Abruzzo nella notte cala il gelo: minime fino a -1,5°C nelle zone interne

Dopo il maltempo delle ultime ore, la situazione meteorologica sull’Abruzzo mostra un deciso miglioramento. La perturbazione atlantica che ha interessato gran parte della regione si è ormai spostata verso i Balcani e la Grecia, lasciando spazio a condizioni più stabili. Nelle prossime ore è attesa una temporanea rimonta dell’alta pressione, che garantirà una giornata nel complesso tranquilla. Tuttavia, il cielo non si presenterà completamente sereno: il transito di nubi medio-alte e stratificate potrà velare il sole, senza però dar luogo a precipitazioni.

Ma la vera sorpresa è arrivata durante la notte. Il rasserenamento associato all’afflusso di correnti settentrionali ha favorito un netto calo delle temperature su tutta la regione. Le aree interne sono state le più colpite, con valori scesi fino a livelli tipicamente invernali. In diverse vallate e sugli altipiani si sono registrate temperature sotto lo zero, complice il fenomeno dell’inversione termica che ha accentuato il raffreddamento nei bassi strati. Un brusco ritorno del freddo che, seppur temporaneo, segna un netto contrasto rispetto alle condizioni più miti dei giorni precedenti.

Questi i valori più bassi registrati alle prime luci dell’alba:

Campo Felice -1,5°C

Roccaraso Piano Aremogna -1,5°C

Castel del Monte +1,3°C

Pescasseroli +1,7°C

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