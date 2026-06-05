Meteo, in atto importante cambiamento nei venti stratosferici: così influenzerà le previsioni per l’inverno 2026-2027 insieme a El Niño

Gli ultimi dati mostrano una transizione atmosferica nella stratosfera tropicale, che dovrebbe coincidere con l’imminente El Niño in arrivo nell’autunno e nell’inverno 2026-2027. Le osservazioni in tempo reale confermano un El Niño in rapida intensificazione nel Pacifico tropicale e, allo stesso tempo, un’importante inversione dei venti sta scendendo attraverso la stratosfera. Insieme al vortice polare, questi sistemi costituiscono una potente “trinità globale” che controlla la corrente a getto stagionale dell’emisfero settentrionale. Questi tre principali fattori globali, combinandosi, influenzano direttamente l’intensità della corrente a getto globale e le traiettorie dei sistemi meteorologici, decidendo di fatto chi sarà interessato dal freddo e dalla neve invernali, ancor prima dell’inizio della stagione.

In un articolo pubblicato su Severe Weather Europe, Andrej Flis analizza gli ultimi dati per capire come questo nuovo cambiamento nella direzione dei venti si sta sviluppando in concomitanza con un possibile Super El Niño. Analizzando le più recenti previsioni a lungo termine, l’analisi esamina cosa significhi questa particolare configurazione per le temperature, i pattern meteorologici e le nevicate in Europa durante la prossima stagione fredda 2026-2027.

Monitoraggio del nuovo cambiamento di direzione dei venti occidentali

Proprio come per la regione ENSO, esiste anche una parte dell’atmosfera che alterna una fase positiva e una negativa. Ma invece delle temperature, osserviamo la direzione del vento. Questa è chiamata Oscillazione Quasi-Biennale (QBO). La QBO è una variazione regolare dei venti in alta quota, nella stratosfera tropicale, che oscilla tra venti orientali (QBO Est) e occidentali (QBO Ovest). I venti forti nella stratosfera si muovono in una fascia attorno al pianeta all’altezza dell’equatore. E ogni 17 mesi circa, questi venti cambiano completamente direzione.

Di seguito è riportata l’analisi giornaliera delle radiosonde NASA da Singapore, che mostra la direzione del vento direttamente sopra i tropici. Gli ultimi dati rivelano venti occidentali intorno al livello di 15-30 mb, confermando che la fase occidentale dell’Oscillazione Quasi-Biennale (QBO) è attualmente in fase di inizio e discesa. Continuerà a rafforzarsi e a stabilizzarsi intorno al livello di 30-50 mb (21-24km) mentre scende verso l’inverno.

L’inversione del vento della QBO si verifica a causa dell’interazione tra le onde atmosferiche tropicali e la stratosfera sovrastante. Si potrebbe dire che la QBO sia un sistema autoregolante, ma ogni fase interagisce con l’intero sistema meteorologico globale. Di seguito è riportata un’immagine che mostra la direzione del vento zonale (da ovest a est) nella stratosfera tropicale negli ultimi 20 anni. I colori blu rappresentano i venti orientali e i colori rossi i venti occidentali. Questo mostra chiaramente come i venti stiano lentamente scendendo attraverso la stratosfera tropicale, con l’ultima fase calda che sta iniziando a terminare.

Osservando più attentamente gli ultimi 3 anni, si può notare come ogni fase scenda nel tempo attraverso la stratosfera. Una fase positiva/occidentale è stata attiva nel 2024-2025. A questa è seguita un’altra fase negativa della QBO lo scorso inverno. Attualmente, una nuova fase occidentale sta scendendo dall’alto per l’inverno 2026-2027, e sembra più intensa di quella di due anni fa, evidenzia Flis.

La tempistica di questo sviluppo implica che la QBO occidentale raggiungerà il suo picco poco prima dell’inizio dell’inverno, svolgendo il suo ruolo meteorologico globale insieme a El Niño e al Vortice Polare.

Connessioni atmosferiche: QBO, El Niño e Vortice Polare Invernale

Di seguito è riportata la previsione stagionale dei venti dell’ECMWF per la stratosfera tropicale. Conferma che la fase discendente della QBO occidentale sarà attiva all’inizio dell’inverno 2026-2027. Si prevede che la fase discendente occidentale si unisca all’influenza di El Niño, generando impatti meteorologici negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Ogni fase impiega del tempo per scendere attraverso la stratosfera, ma il tutto si combina nel tardo autunno e nell’inverno, quando anche gli impatti di El Niño raggiungono il picco. Per quanto riguarda l’influenza sul clima invernale, l’intero processo inizia quando El Niño riscalda l’Oceano Pacifico tropicale, alimentando sistemi meteorologici più intensi che generano onde atmosferiche su larga scala che si propagano verso l’alto. Qui, la QBO agisce come un regolatore di traffico, indirizzando queste onde ascendenti verso o lontano dal polo. Questa energia ondosa concentrata (a seconda della fase della QBO) può scontrarsi con il vortice polare, indebolendolo e provocandone un rapido riscaldamento. Una volta perturbato, il vortice polare indebolito non è più in grado di trattenere l’aria fredda artica, consentendo a intense ondate di freddo e abbondanti nevicate di riversarsi verso sud, negli Stati Uniti, in Canada o in Europa.

Il vortice polare è la grande circolazione emisferica sopra il polo, che si estende dal suolo fino alla stratosfera. Un vortice polare debole può creare un pattern di pressione perturbato e una forte risposta meteorologica. Di conseguenza, ha più difficoltà a contenere l’aria fredda, che può fuoriuscire più liberamente dalle regioni polari verso gli Stati Uniti o altre regioni di media latitudine.

Ora l’analisi si concentra sul principale fattore determinante per la prossima stagione invernale, un super El Niño, e su come è probabile che modifichi i pattern meteorologici, insieme alla QBO occidentale, nel 2026-2027.

Monitoraggio oceanico: Onde di Kelvin e un’ascesa storica di El Niño nel 2026

El Niño sarà il principale protagonista dello sviluppo meteorologico stagionale nel 2026-2027. L’immagine di analisi seguente mostra il rapido spostamento nel Pacifico attraverso la principale regione ENSO, che mostra i dati di anomalia degli ultimi 3 mesi. Possiamo osservare un rapido aumento dell’anomalia di temperatura da marzo, ma l’accelerazione è stata significativa nelle ultime settimane, con il superamento rapido della soglia ufficiale per un evento El Niño a +0,5.

L’ultima analisi oceanica seguente mostra le principali regioni ENSO interessate da anomalie di temperatura in aumento. Possiamo osservare che le anomalie più intense si stanno sviluppando nelle zone orientali, dove l’onda di Kelvin subsuperficiale sta emergendo in superficie, costituendo il “nucleo” di El Niño e delle anomalie di temperatura oceanica.

L’immagine seguente mostra le ultime anomalie di temperatura oceanica subsuperficiale nel Pacifico tropicale. Qui possiamo seguire l’onda di Kelvin subsuperficiale, una vasta area di acque più calde che si trova a profondità comprese tra 0 e 200 metri. Nelle ultime settimane si è intensificata, raggiungendo quasi 8°C al di sopra della norma. Queste onde di Kelvin subsuperficiali sono generate dalle raffiche di vento occidentali, che spingono le acque oceaniche subsuperficiali più calde verso est, dove risalgono in superficie.

Questo processo è catturato anche dai modelli stagionali, che attualmente indicano che potremmo assistere a un evento El Niño potenzialmente da record nel 2026-2027. Le previsioni più recenti disponibili provengono dal modello canadese CanSIPS. L’immagine seguente mostra una previsione per la fine dell’anno, durante il picco di intensità dell’anomalia, che rivela un evento Super El Niño di notevole entità, con picchi di anomalie locali a +6°C.

A questo punto, sappiamo che è in atto un importante cambiamento sia nella stratosfera tropicale che nel Pacifico, dove due importanti attori meteorologici globali stanno cambiando direzione. Ciò che tutti vogliamo sapere è come si presenterà il clima stagionale una volta che queste correnti si incontreranno durante l’inverno.

La QBO porta cambiamenti nei pattern di temperatura e nevicate in Europa

In Europa, la differenza sembra maggiore, poiché è meno direttamente influenzata da El Niño, a differenza del Nord America. Osservando le temperature invernali, si può notare immediatamente la grande differenza che la QBO può portare in Europa durante El Niño. Con una QBO occidentale, come previsto per il 2026-27, le temperature saranno più elevate, mentre una QBO orientale con El Niño porterà un potenziale di freddo molto maggiore. Questo è dovuto a una grande differenza nelle anomalie di pressione, poiché la QBO occidentale porta un’area di bassa pressione sull’Europa settentrionale, amplificando il flusso atlantico occidentale verso il continente.

Possiamo anche osservare un impatto sulle nevicate: la QBO occidentale + El Niño (a sinistra) sembra spingere la neve più a nord, con picchi a nord delle Alpi e nelle regioni settentrionali. Questo è meglio visibile nell’immagine seguente, che mostra la differenza tra una QBO occidentale e una orientale durante un inverno con El Niño. In sostanza, mostra che la QBO occidentale porta più neve nelle regioni centro-settentrionali, nel nord-ovest (Regno Unito e Irlanda) e nell’estremo nord.

Si registrano meno nevicate nelle regioni centro-meridionali, nel sud-est e nel sud-ovest, principalmente a causa della minore disponibilità di aria fredda.