Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Merano

L’ondata di maltempo che sta interessando il Nord Italia continua a mostrare caratteristiche di notevole intensità. Fin dalle prime ore della giornata, una perturbazione atlantica particolarmente attiva, associata a un profondo minimo depressionario posizionato tra la Manica e l’Europa occidentale, ha innescato una fase di marcata instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali. L’ingresso di aria sensibilmente più fresca in quota sopra masse d’aria molto miti e umide presenti nei bassi strati ha favorito la formazione di estesi sistemi temporaleschi, alcuni dei quali hanno raggiunto un elevato grado di organizzazione, assumendo localmente caratteristiche supercellulari. I fenomeni più intensi continuano a interessare soprattutto Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto meridionale ed Emilia-Romagna, dove si segnalano rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e raffiche di vento localmente molto sostenute.

Oltre ai fenomeni temporaleschi, il peggioramento si sta facendo sentire anche sul fronte delle temperature. Nel giro di poche ore i valori hanno subito una brusca diminuzione rispetto a quelli registrati nella giornata precedente, con cali che in diverse località hanno superato i 10°C. Un cambiamento che conferisce connotati più tipici dell’autunno che dell’inizio dell’estate meteorologica. Le uniche aree che, almeno temporaneamente, sono rimaste ai margini del raffreddamento più marcato risultano l’ Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, dove le temperature si mantengono ancora relativamente elevate. Tuttavia, anche su questi settori l’arrivo del fronte freddo è atteso nelle prossime ore, con un progressivo calo termico accompagnato da ulteriori rovesci e temporali.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Decimomannu

a Decimomannu +31°C a Foggia

a Foggia +30°C a Catania, Olbia

a Catania, Olbia +29°C a Bologna, Cagliari, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trapani

a Bologna, Cagliari, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trapani +28°C a Alghero, Campobasso, Cervia, Crotone, Firenze, Forli, Latina, Napoli, Pantelleria, Perugia

a Alghero, Campobasso, Cervia, Crotone, Firenze, Forli, Latina, Napoli, Pantelleria, Perugia +27°C a Ancona, Alessandria, Asti, Bari, Grosseto, Lampedusa, Palermo, Rieti, Viterbo

a Ancona, Alessandria, Asti, Bari, Grosseto, Lampedusa, Palermo, Rieti, Viterbo +26°C a Aosta, Brindisi, Cuneo, Parma, Piacenza, Pisa, Udine

a Aosta, Brindisi, Cuneo, Parma, Piacenza, Pisa, Udine +25°C a Albenga, Padova, Treviso, Trieste

a Albenga, Padova, Treviso, Trieste +24°C a Pescara, Potenza, Torino, Trento, Venezia, Verona

a Pescara, Potenza, Torino, Trento, Venezia, Verona +23°C a Brescia, Genova

a Brescia, Genova +22°C a Bergamo, Novara

a Bergamo, Novara +21°C a Milano

a Milano +19°C a Bolzano

a Bolzano +18°C a Merano

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per

seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: