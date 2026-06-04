Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Bari

La fase di maltempo che tra martedì e mercoledì ha interessato gran parte della Penisola è ormai in via di esaurimento. La perturbazione responsabile di piogge e temporali si è infatti spostata verso l’Europa sud-orientale, lasciando temporaneamente spazio a condizioni più stabili su molte regioni italiane. La tregua, tuttavia, sarà di breve durata. Una nuova perturbazione di origine atlantica è già in avvicinamento e nelle prossime ore raggiungerà le regioni settentrionali, dove tra la serata odierna e il pomeriggio di domani sono attesi nuovi episodi di instabilità con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità.

Sul resto del Paese il peggioramento si presenterà in forma più attenuata e discontinua. Le regioni centrali e parte del Mezzogiorno potranno essere interessate da fenomeni più isolati e irregolari, inseriti in un contesto generalmente meno perturbato rispetto al Nord.

Dal punto di vista termico, l’ingresso delle correnti nord atlantiche ha determinato un generale ridimensionamento delle temperature. Dopo il caldo anomalo che aveva caratterizzato la fine di maggio, i valori si sono riportati su livelli decisamente più vicini alle medie climatiche del periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+30°C a Olbia

a Olbia +29°C a Benevento, Cagliari, Foggia, Roma, Siracusa, Trento

a Benevento, Cagliari, Foggia, Roma, Siracusa, Trento +28°C a Bologna, Firenze, Grottaglie, Guidonia, Latina, Parma, Reggio Calabria, Viterbo

a Bologna, Firenze, Grottaglie, Guidonia, Latina, Parma, Reggio Calabria, Viterbo +27°C a Catania, Forli, Frosinone, Grosseto, Messina, Perugia, Piacenza, Pisa, Rieti

a Catania, Forli, Frosinone, Grosseto, Messina, Perugia, Piacenza, Pisa, Rieti +26°C a Alghero, Ancona, Bolzano, Brescia, Campobasso, Crotone, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Trapani, Verona

a Alghero, Ancona, Bolzano, Brescia, Campobasso, Crotone, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Trapani, Verona +25°C a Bergamo, Cervia, Lamezia Terme, Lampedusa, Udine

a Bergamo, Cervia, Lamezia Terme, Lampedusa, Udine +24°C a Aosta, Lecce, Padova, Pantelleria, Potenza, Treviso, Trieste

a Aosta, Lecce, Padova, Pantelleria, Potenza, Treviso, Trieste +23°C a Albenga, Belluno, Brindisi, Chieti, Novara, Pescara, Rimini, San Benedetto del Tronto, Termoli, Torino, Venezia

a Albenga, Belluno, Brindisi, Chieti, Novara, Pescara, Rimini, San Benedetto del Tronto, Termoli, Torino, Venezia +22°C a Bari, Cuneo, Genova, Vieste.

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