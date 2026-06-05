Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Caltanissetta

L’instabilità atmosferica non ha ancora abbandonato completamente l’Italia. Nelle prossime ore saranno ancora possibili rovesci e temporali, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove il passaggio di correnti umide e più fresche favorirà nuovi episodi di maltempo tra la serata odierna e la mattinata di sabato. Successivamente lo scenario meteorologico è destinato a cambiare. A partire dal fine settimana, infatti, l’alta pressione di matrice subtropicale tornerà a espandersi verso il Mediterraneo centrale, riportando condizioni generalmente più stabili e soleggiate su gran parte della Penisola.

Gli effetti della rimonta anticiclonica risulteranno particolarmente evidenti al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove il tempo si presenterà prevalentemente stabile e le temperature tenderanno gradualmente a risalire. Diversa la situazione al Nord, che continuerà a trovarsi lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Caltanissetta, Enna, Foggia

a Caltanissetta, Enna, Foggia +30°C a Cagliari, Lecce, Siracusa

a Cagliari, Lecce, Siracusa +29°C a Benevento, Olbia, Reggio Calabria

a Benevento, Olbia, Reggio Calabria +28°C a Bari, Campobasso, Catania, Cervia, Forlì, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Messina, Pantelleria

a Bari, Campobasso, Catania, Cervia, Forlì, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Messina, Pantelleria +27°C a Bologna, Bolzano, Brindisi, Firenze, Grosseto, Napoli, Palermo, Termoli, Trapani

a Bologna, Bolzano, Brindisi, Firenze, Grosseto, Napoli, Palermo, Termoli, Trapani +26°C a Aosta, Avellino, Brescia, Crotone, Frosinone, Novara, Parma, Perugia, Rimini, Roma, Torino, Trieste

a Aosta, Avellino, Brescia, Crotone, Frosinone, Novara, Parma, Perugia, Rimini, Roma, Torino, Trieste +25°C a Alghero, Ancona, Lampedusa, Milano, Potenza, Verona

a Alghero, Ancona, Lampedusa, Milano, Potenza, Verona +24°C a Bergamo, Cuneo, Guidonia, Padova, Pescara, Piacenza, Pisa, Rieti, Treviso, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Cuneo, Guidonia, Padova, Pescara, Piacenza, Pisa, Rieti, Treviso, Venezia, Viterbo +23°C a Albenga

a Albenga +22°C a Genova, Udine.

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