Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Caltagirone

Le temperature continuano a mantenersi su valori generalmente superiori alle medie climatiche del periodo, nonostante l’assetto atmosferico attuale non favorisca particolari eccessi termici. Le anomalie più evidenti si osservano soprattutto sulle regioni meridionali, dove il caldo resta presente ma senza raggiungere livelli eccezionali. Per assistere a un ritorno più deciso verso valori pienamente in linea con le medie di giugno sarà necessario attendere la prossima fase di instabilità prevista intorno alla metà della settimana. L’ingresso di correnti più fresche e l’aumento della nuvolosità contribuiranno infatti a ridimensionare le temperature su gran parte della Penisola, riportando il quadro termico su livelli più vicini alle medie stagionali.
Temperature massime registrate in Italia
- +34°C a Caltagirone
- +33°C a Agrigento, Benevento, Caltanissetta
- +32°C a Enna, Foggia
- +31°C a Bologna, Decimomannu, Grottaglie, Siracusa
- +30°C a Bolzano, Firenze, Grosseto, Matera, Roma, Viterbo
- +29°C a Alghero, Avellino, Brescia, Catania, Crotone, Forlì, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Ragusa, Treviso, Verona
- +28°C a Aosta, Belluno, Bergamo, Campobasso, Cervia, Cuneo, Novara, Padova, Perugia, Rieti, Trapani, Udine
- +27°C a Ancona, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Venezia
- +26°C a Bari, Genova, Lampedusa, La Spezia, Lecce, Palermo, Pantelleria, Termoli, Trieste
- +25°C a Albenga, Brindisi, Pescara, Pisa, Rimini
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):