Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Foggia

L’arrivo di una perturbazione atlantica verso il Mediterraneo centrale ha progressivamente eroso il campo di alta pressione che aveva garantito condizioni stabili e temperature elevate negli ultimi giorni. Il risultato è stato un deciso aumento dell’instabilità atmosferica, manifestatosi soprattutto sulle regioni del Nord-Est e su parte del Centro Italia. Nel corso della giornata si sono sviluppati numerosi temporali, in alcuni casi accompagnati da rovesci intensi, grandinate e raffiche di vento, favoriti dal contrasto tra l’aria più fresca in quota e il caldo accumulato nei bassi strati durante la recente fase anticiclonica.

Contestualmente, l’afflusso di correnti più temperate di origine atlantica ha determinato un generale ridimensionamento delle temperature sul Centro-Nord, interrompendo la fase di caldo anomalo che aveva caratterizzato la conclusione del mese di maggio. Il calo termico è risultato particolarmente evidente nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi, dove i valori si sono riportati su livelli più vicini alle medie climatiche del periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Foggia

a Foggia +33°C a Decimomannu

a Decimomannu +32°C a Cagliari, Grottaglie

a Cagliari, Grottaglie +31°C a Aosta, Brindisi, Lecce, Olbia, Piacenza

a Aosta, Brindisi, Lecce, Olbia, Piacenza +30°C a Bari, Bolzano, Milano, Novara, Parma, Torino, Trento

a Bari, Bolzano, Milano, Novara, Parma, Torino, Trento +29°C a Bologna, Crotone, Cuneo, Guidonia, Termoli, Verona

a Bologna, Crotone, Cuneo, Guidonia, Termoli, Verona +28°C a Bergamo, Brescia, Campobasso, Catania, Forlì, Frosinone, Grosseto, Latina, Pescara, Pordenone, Reggio Calabria, Roma

a Bergamo, Brescia, Campobasso, Catania, Forlì, Frosinone, Grosseto, Latina, Pescara, Pordenone, Reggio Calabria, Roma +27°C a Alghero, Ancona, Cervia, Firenze, L’Aquila, Palermo, Pisa, Perugia, Rieti, Rimini, Trapani, Treviso

a Alghero, Ancona, Cervia, Firenze, L’Aquila, Palermo, Pisa, Perugia, Rieti, Rimini, Trapani, Treviso +26°C a Albenga, Lamezia Terme, Napoli, Oristano, Udine, Viterbo

a Albenga, Lamezia Terme, Napoli, Oristano, Udine, Viterbo +25°C a Lampedusa, Pantelleria, Trieste, Venezia

a Lampedusa, Pantelleria, Trieste, Venezia +24°C a Genova, Potenza

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