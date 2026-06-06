Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Foggia

L’ultima debole perturbazione in transito sull’Italia è ormai destinata ad allontanarsi rapidamente verso levante, lasciando spazio a un nuovo consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana il quadro meteo sarà quindi dominato da condizioni generalmente stabili, con ampie schiarite e una prevalenza di tempo soleggiato su gran parte della Penisola. La giornata di domani si presenterà nel complesso gradevole da Nord a Sud. Le temperature massime raggiungeranno diffusamente i 28-30°C sulle regioni settentrionali e lungo le aree tirreniche del Centro, mentre sulle regioni meridionali e sulla Sardegna si registreranno valori localmente superiori ai 32°C.

Le punte più elevate sono attese tra la Sicilia interna e alcune aree della Puglia settentrionale, dove il termometro potrà spingersi fino a 34-35°C, riportando condizioni pienamente estive.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Enna, Foggia

a Enna, Foggia +34°C a Caltagirone

a Caltagirone +33°C a Caltanissetta, Cosenza, Galatina

a Caltanissetta, Cosenza, Galatina +32°C a Cerignola

a Cerignola +31°C a Decimomannu, Lecce, Matera

a Decimomannu, Lecce, Matera +30°C a Grottaglie, Iglesias, Napoli, Olbia, Siracusa

a Grottaglie, Iglesias, Napoli, Olbia, Siracusa +29°C a Bari, Cagliari, Ragusa, Reggio Calabria, Terni

a Bari, Cagliari, Ragusa, Reggio Calabria, Terni +28°C a Avellino, Brindisi, Campobasso, Crotone, Forlì, Grosseto, Perugia, Pordenone, Roma

a Avellino, Brindisi, Campobasso, Crotone, Forlì, Grosseto, Perugia, Pordenone, Roma +27°C a Alghero, Bologna, Brescia, Catania, Ferrara, Lamezia Terme, Palermo, Pantelleria, Piacenza, Taranto, Trapani

a Alghero, Bologna, Brescia, Catania, Ferrara, Lamezia Terme, Palermo, Pantelleria, Piacenza, Taranto, Trapani +26°C a Aosta, Cervia, Firenze, Lampedusa, Milano, Parma, Potenza, Treviso, Verona, Viterbo

a Aosta, Cervia, Firenze, Lampedusa, Milano, Parma, Potenza, Treviso, Verona, Viterbo +25°C a Ancona, Bolzano, Cuneo, L’Aquila, Novara, Padova, Rieti, Trieste, Udine

a Ancona, Bolzano, Cuneo, L’Aquila, Novara, Padova, Rieti, Trieste, Udine +24°C a Bergamo, Chieti, Pisa, Rimini, Termoli, Torino

a Bergamo, Chieti, Pisa, Rimini, Termoli, Torino +23°C a Albenga, Pescara, Venezia

a Albenga, Pescara, Venezia +22°C a Genova.

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