Meteo, le temperature massime di oggi: che rinfrescata al Nord, Trieste non supera i +20°C! Tutti i DATI

La perturbazione che ha attraversato l’Italia nelle ultime 24 ore continua a influenzare il quadro meteorologico su diverse regioni della Penisola. Anche nel corso della giornata odierna persistono condizioni di instabilità soprattutto sul Nord-Est, sulle regioni centrali e su parte del Mezzogiorno, dove non si escludono ancora rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da precipitazioni abbondanti. La fase più perturbata è tuttavia destinata ad attenuarsi gradualmente nel corso delle prossime ore, favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Si tratterà però di una tregua piuttosto breve.

Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che tra la seconda parte di giovedì 4 giugno e la giornata di venerdì 5 riporterà condizioni di marcata instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali. I fenomeni più diffusi sono attesi al Nord, dove torneranno rovesci e temporali accompagnati da un ulteriore calo delle temperature.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +34°C a Palermo

a Palermo +32°C a Enna, Reggio Calabria

a Enna, Reggio Calabria +31°C a Lamezia Terme, Lecce

a Lamezia Terme, Lecce +29°C a Cagliari, Crotone, Grottaglie, Milano, Piacenza, Trapani

a Cagliari, Crotone, Grottaglie, Milano, Piacenza, Trapani +28°C a Albenga, Bari, Bergamo, Bologna, Decimomannu, Firenze, Foggia, Lampedusa, Novara, Olbia, Parma, Roma, Torino

a Albenga, Bari, Bergamo, Bologna, Decimomannu, Firenze, Foggia, Lampedusa, Novara, Olbia, Parma, Roma, Torino +27°C a Aosta, Bolzano, Brescia, Cuneo, Grosseto, Latina, Pantelleria, Roma, Verona

a Aosta, Bolzano, Brescia, Cuneo, Grosseto, Latina, Pantelleria, Roma, Verona +26°C a Padova, Perugia, Pisa, Viterbo

a Padova, Perugia, Pisa, Viterbo +25°C a Ancona, Forli, Genova, Guidonia, Napoli, Rieti, Rimini, Treviso

a Ancona, Forli, Genova, Guidonia, Napoli, Rieti, Rimini, Treviso +24°C a Alghero, Cervia, Frosinone, L’Aquila, Venezia

a Alghero, Cervia, Frosinone, L’Aquila, Venezia +23°C a Campobasso

a Campobasso +22°C a Udine

a Udine +20°C a Trieste

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