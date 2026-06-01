Meteo, le temperature minime di oggi 1° Giugno: +11°C a Norcia

L’avvio dell’estate meteorologica coincide con un graduale cambiamento dello scenario sinottico sull’Italia. Dopo diversi giorni caratterizzati da caldo anomalo e temperature ben superiori alle medie stagionali, le prime infiltrazioni di aria più fresca stanno favorendo una fase più instabile, soprattutto su parte del Nord e delle regioni centrali. Il calo termico osservato nelle ultime ore risulta ancora limitato e non impedisce il raggiungimento di valori pienamente estivi, con massime che in molte località continuano a sfiorare o superare i 30°C. Si tratta tuttavia di una diminuzione destinata a intensificarsi nel corso dei prossimi giorni.

La svolta più significativa è attesa con l’arrivo di un secondo impulso atlantico previsto tra il 2 e il 3 giugno. Questa nuova perturbazione favorirà un aumento dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali che contribuiranno a disperdere il calore accumulato durante l’ultima ondata calda. Di conseguenza, le temperature tenderanno a riportarsi su valori più vicini alle medie climatiche del periodo, ponendo fine alla fase eccezionalmente mite che ha caratterizzato la fine del mese di maggio e l’inizio della stagione estiva.

Le temperature minime di oggi, lunedì 1° giugno 2026:

+11°C a Norcia

a Norcia +13°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Grosseto

a Grosseto +15°C a Catania, Cuneo, Viterbo

a Catania, Cuneo, Viterbo +16°C a Latina, Novara, Trapani

a Latina, Novara, Trapani +17°C a Alghero, Bolzano, Brindisi, Campobasso, Firenze, Pisa, Roma

a Alghero, Bolzano, Brindisi, Campobasso, Firenze, Pisa, Roma +18°C a Cervia, Decimomannu, Frosinone, Palermo, Perugia, Treviso, Venezia

a Cervia, Decimomannu, Frosinone, Palermo, Perugia, Treviso, Venezia +19°C a Bergamo, Cagliari, Lamezia Terme, Pantelleria, Rimini, Trieste, Udine

a Bergamo, Cagliari, Lamezia Terme, Pantelleria, Rimini, Trieste, Udine +20°C a Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Lampedusa, Napoli, Parma, Torino, Trento, Verona

a Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Lampedusa, Napoli, Parma, Torino, Trento, Verona +21°C a Crotone, Milano, Olbia, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria

a Crotone, Milano, Olbia, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria +22°C a Aosta, Pescara

a Aosta, Pescara +23°C a Albenga, Genova

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