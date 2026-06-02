Meteo, le temperature minime di oggi 2 Giugno: +13°C a Potenza

L’anticiclone che ha dominato gli ultimi giorni ha definitivamente ceduto il passo a una vasta circolazione depressionaria di origine atlantica, pronta a riportare condizioni di marcata instabilità su gran parte del Paese. Tra oggi e domani l’Italia sarà attraversata da una perturbazione particolarmente attiva, responsabile di un diffuso peggioramento del tempo e di un generale calo delle temperature. Le condizioni più critiche sono attese al Nord, dove rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali. In alcuni casi i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità, con elevato rischio di nubifragi, grandinate e raffiche di vento localmente molto sostenute, soprattutto nelle aree di pianura e lungo i settori pedemontani.

Sulle regioni centrali il quadro risulterà meno severo ma comunque instabile. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle zone interne e lungo i rilievi appenninici, mentre le aree costiere potranno beneficiare di pause più asciutte e di maggiori schiarite.

Le temperature minime di oggi, martedì 2 giugno 2026:

+13°C a L’Aquila, Potenza

a L’Aquila, Potenza +14°C a Belluno, Norcia

a Belluno, Norcia +15°C a Campobasso, Lamezia Terme, Gorizia

a Campobasso, Lamezia Terme, Gorizia +16°C a Alghero, Cervia, Pordenone, Rimini, Viterbo

a Alghero, Cervia, Pordenone, Rimini, Viterbo +17°C a Bergamo, Bolzano, Catania, Pantelleria, Udine, Venezia

a Bergamo, Bolzano, Catania, Pantelleria, Udine, Venezia +18°C a Aosta, Bari, Bologna, Cuneo, Grosseto, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Termoli, Treviso

a Aosta, Bari, Bologna, Cuneo, Grosseto, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Termoli, Treviso +19°C a Ancona, Cagliari, Decimomannu, Foggia, Olbia, Trapani, Trento, Trieste, Verona

a Ancona, Cagliari, Decimomannu, Foggia, Olbia, Trapani, Trento, Trieste, Verona +20°C a Brescia, Brindisi, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Novara, Parma, Piacenza, Roma, Torino

a Brescia, Brindisi, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Novara, Parma, Piacenza, Roma, Torino +21°C a Albenga, Crotone, Lampedusa, Padova, Palermo

a Albenga, Crotone, Lampedusa, Padova, Palermo +22°C a Genova

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