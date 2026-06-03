Meteo, le temperature minime di oggi 3 Giugno: +10°C a Treviso

La perturbazione che nelle ultime 24 ore ha attraversato l’Italia continua a influenzare il quadro meteo e, prima di allontanarsi definitivamente verso i Balcani, porterà ancora condizioni di instabilità su numerose regioni. Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, rovesci e temporali interesseranno soprattutto il Nord-Est e le regioni centrali, dove non si escludono fenomeni localmente intensi. L’instabilità riuscirà tuttavia a coinvolgere, seppur in maniera più irregolare e meno diffusa, anche parte del Mezzogiorno.

Contestualmente proseguirà l’afflusso di aria più fresca che accompagnerà un ulteriore calo delle temperature su gran parte della Penisola. Si completerà così il ridimensionamento della recente ondata di caldo anomalo che aveva caratterizzato la fine di maggio e l’inizio di giugno, riportando i valori termici su livelli decisamente più vicini alle medie climatiche del periodo.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 3 giugno 2026:

+10°C a Treviso

a Treviso +13°C a Bergamo, Novara

a Bergamo, Novara +14°C a Belluno, Bolzano, Cuneo, Milano

a Belluno, Bolzano, Cuneo, Milano +15°C a Brescia, Lamezia Terme, Norcia, Potenza

a Brescia, Lamezia Terme, Norcia, Potenza +16°C a Aosta, Asti, Cervia, Pordenone, Rimini, Trento, Verona

a Aosta, Asti, Cervia, Pordenone, Rimini, Trento, Verona +17°C a Campobasso, Gorizia, L’Aquila, Parma, Torino, Udine, Venezia, Vercelli, Viterbo

a Campobasso, Gorizia, L’Aquila, Parma, Torino, Udine, Venezia, Vercelli, Viterbo +18°C a Alghero, Ancona, Bologna, Cagliari, Decimomannu, Firenze, Perugia

a Alghero, Ancona, Bologna, Cagliari, Decimomannu, Firenze, Perugia +19°C a Genova, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Trieste

a Genova, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Trieste +20°C a Bari, Brindisi, Lecce

a Bari, Brindisi, Lecce +21°C a Catania, Foggia, Grosseto, Napoli, Olbia, Roma, Trapani

a Catania, Foggia, Grosseto, Napoli, Olbia, Roma, Trapani +22°C a Crotone, Latina

a Crotone, Latina +23°C a Lampedusa, Pantelleria

a Lampedusa, Pantelleria +24°C a Palermo

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