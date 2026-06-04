Meteo, le temperature minime di oggi 4 Giugno: +8°C a L’Aquila

La tregua osservata nelle ultime ore è destinata a interrompersi rapidamente. Una nuova perturbazione di origine atlantica si sta infatti avvicinando all’Italia e tornerà a influenzare il quadro meteorologico soprattutto sulle regioni settentrionali tra la seconda parte della giornata odierna e quella di venerdì. Le condizioni più instabili interesseranno principalmente il Nord, dove sono attesi nuovi rovesci e temporali, localmente anche intensi. L’influenza del sistema perturbato si farà sentire, seppur in maniera più attenuata e irregolare, anche lungo il resto della Penisola. Tra venerdì e le prime ore di sabato non si escludono infatti precipitazioni sparse sulle regioni centrali e successivamente su alcuni settori del Mezzogiorno.

Dal punto di vista termico, l’arrivo delle correnti atlantiche contribuirà a consolidare il ridimensionamento delle temperature già avviato nei giorni scorsi. Dopo il calo registrato al Centro-Nord e sulla Sardegna, l’aria più fresca raggiungerà gradualmente anche le regioni meridionali, favorendo un ritorno dei valori su livelli decisamente più vicini alle medie climatiche del periodo.

Le temperature minime di oggi, giovedì 4 giugno 2026:

+8°C a L’Aquila

a L’Aquila +10°C a Cascia, Norcia

a Cascia, Norcia +11°C a Sondrio

a Sondrio +12°C a Aosta, Belluno, Campobasso, Gorizia

a Aosta, Belluno, Campobasso, Gorizia +13°C a Cervia, Potenza, Rimini, Udine

a Cervia, Potenza, Rimini, Udine +14°C a Alghero, Avellino, Bologna, Bolzano, Chieti, Enna, Grosseto

a Alghero, Avellino, Bologna, Bolzano, Chieti, Enna, Grosseto +15°C a Benevento, Cagliari, Decimomannu, Novara, Perugia, Pescara, Pordenone, Verona

a Benevento, Cagliari, Decimomannu, Novara, Perugia, Pescara, Pordenone, Verona +16°C a Ancona, Bergamo, Cuneo, Latina, Parma, Pisa, Treviso, Trieste

a Ancona, Bergamo, Cuneo, Latina, Parma, Pisa, Treviso, Trieste +17°C a Asti, Brescia, Milano, Olbia, Ragusa, Roma, Siracusa, Termoli, Torino, Trapani, Venezia

a Asti, Brescia, Milano, Olbia, Ragusa, Roma, Siracusa, Termoli, Torino, Trapani, Venezia +18°C a Bari, Catania

a Bari, Catania +19°C a Firenze, Genova, Napoli, Brindisi, Lecce, Pantelleria

a Firenze, Genova, Napoli, Brindisi, Lecce, Pantelleria +20°C a Caserta

a Caserta +21°C a Crotone, Lamezia Terme

a Crotone, Lamezia Terme +22°C a Lampedusa, Palermo, Reggio Calabria

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: