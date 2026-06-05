Meteo, le temperature minime di oggi 5 Giugno: +9°C a Aosta

Una nuova perturbazione di origine atlantica sta interessando in queste ore le regioni settentrionali, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Piogge diffuse, rovesci e temporali stanno attraversando gran parte del Nord Italia, con fenomeni localmente intensi soprattutto sulle aree alpine, prealpine e sulle pianure del Nord-Est. L’influenza del sistema perturbato risulterà invece più attenuata sul resto della Penisola. Tra Centro e Sud sono attesi fenomeni più isolati e irregolari, inseriti in un contesto generalmente più stabile, sebbene non mancheranno locali episodi di instabilità soprattutto nelle aree interne e montuose.

L’arrivo delle correnti nord-atlantiche sta inoltre favorendo un progressivo ridimensionamento delle temperature. Dopo il sensibile calo già registrato sulle regioni settentrionali, l’aria più fresca raggiungerà gradualmente anche il Centro e parte del Meridione nel corso delle prossime 48 ore, riportando i valori su livelli più consoni al periodo.

Le temperature minime di oggi, venerdì 5 giugno 2026:

+9°C a Aosta, Norcia

a Aosta, Norcia +12°C a L’Aquila

a L’Aquila +13°C a Novara, Potenza

a Novara, Potenza +14°C a Alghero, Avellino, Belluno, Bolzano

a Alghero, Avellino, Belluno, Bolzano +15°C a Benevento, Campobasso, Cuneo, Lamezia Terme, Trento

a Benevento, Campobasso, Cuneo, Lamezia Terme, Trento +16°C a Bergamo, Cagliari, Decimomannu, Milano, Pantelleria, Perugia, Termoli, Torino, Udine

a Bergamo, Cagliari, Decimomannu, Milano, Pantelleria, Perugia, Termoli, Torino, Udine +17°C a Brescia, Catania, Cervia, Firenze, Foggia, Olbia, Pescara, Pisa, Roma, Treviso, Verona

a Brescia, Catania, Cervia, Firenze, Foggia, Olbia, Pescara, Pisa, Roma, Treviso, Verona +18°C a Grosseto, Lecce, Napoli

a Grosseto, Lecce, Napoli +19°C a Bari, Brindisi, Trapani, Venezia

a Bari, Brindisi, Trapani, Venezia +20°C a Ancona, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Trieste

a Ancona, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Trieste +21°C a Bologna

a Bologna +22°C a Lampedusa

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