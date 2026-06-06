Meteo, le temperature minime di oggi 6 Giugno: +9°C a L’Aquila

Il fine settimana si apre con un’Italia divisa in due. Mentre il Centro-Sud beneficia della presenza dell’alta pressione, con cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli, le regioni settentrionali tornano a fare i conti con una nuova fase di instabilità legata al transito di correnti più umide di origine atlantica.
Le temperature minime di oggi, sabato 6 giugno 2026:
- +9°C a L’Aquila
- +11°C a Norcia
- +13°C a Alghero, Aosta, Bologna, Firenze, Pisa
- +14°C a Lamezia Terme
- +15°C a Cuneo, Grosseto, Potenza, Viterbo
- +16°C a Bergamo, Campobasso, Cervia, Decimomannu, Olbia, Perugia, Piacenza, Trapani, Treviso, Udine, Venezia
- +17°C a Bolzano, Brescia, Cagliari, Novara, Parma, Pescara, Rimini, Trieste
- +18°C a Albenga, Catania, Genova, Milano, Pantelleria
- +19°C a Ancona, Bari, Brindisi, Foggia, Napoli, Padova, Roma, Verona
- +20°C a Crotone, Lecce
- +22°C a Palermo, Lampedusa
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