Meteo, le temperature minime di oggi 7 Giugno: +10°C a Rieti

L’anticiclone torna progressivamente a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo, avviando una fase meteo più stabile e soleggiata su gran parte della Penisola. Gli effetti dell’alta pressione si faranno sentire soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove il tempo si manterrà prevalentemente asciutto e caratterizzato da ampie schiarite. Situazione differente al Nord, che continuerà a trovarsi lungo il bordo settentrionale del campo anticiclonico. Dal punto di vista termico, la progressiva espansione dell’alta pressione determinerà un generale aumento delle temperature, particolarmente evidente al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove il clima tornerà ad assumere caratteristiche pienamente estive, con valori in graduale crescita e giornate sempre più calde.

Le temperature minime di oggi, domenica 7 giugno 2026:

+10°C a L’Aquila, Norcia, Rieti

a L’Aquila, Norcia, Rieti +11°C a Belluno

a Belluno +12°C a Aosta, Sondrio

a Aosta, Sondrio +13°C a Alghero, Olbia

a Alghero, Olbia +14°C a Cuneo, Grosseto

a Cuneo, Grosseto +15°C a Bolzano, Cervia, Novara, Perugia, Potenza, Rimini

a Bolzano, Cervia, Novara, Perugia, Potenza, Rimini +16°C a Bergamo, Campobasso, Catania, Firenze, Pisa, Roma, Udine, Verona

a Bergamo, Campobasso, Catania, Firenze, Pisa, Roma, Udine, Verona +17°C a Brescia, Decimomannu, Milano, Pescara, Pordenone, Treviso, Trieste

a Brescia, Decimomannu, Milano, Pescara, Pordenone, Treviso, Trieste +18°C a Albenga, Ancona, Bologna, Cagliari, Chieti, Genova, Napoli, Parma, Torino, Venezia, Viterbo

a Albenga, Ancona, Bologna, Cagliari, Chieti, Genova, Napoli, Parma, Torino, Venezia, Viterbo +19°C a Piacenza, Termoli

a Piacenza, Termoli +20°C a Lamezia Terme, Pantelleria, Trapani

a Lamezia Terme, Pantelleria, Trapani +21°C a Bari, Brindisi, Lecce, Padova

a Bari, Brindisi, Lecce, Padova +22°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +23°C a Crotone, Lampedusa, Palermo

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