Meteo, le temperature minime di oggi 8 Giugno: +11°C a L’Aquila

La nuova settimana si aprirà sotto il segno della stabilità atmosferica su gran parte del Centro-Sud e delle Isole Maggiori, dove l’alta pressione garantirà giornate prevalentemente soleggiate e condizioni tipicamente estive. Solo nelle ore più calde potranno svilupparsi locali addensamenti lungo la dorsale appenninica, associati a sporadici e brevi rovesci o temporali di calore. Scenario differente al Nord Italia, che continuerà a trovarsi lungo il margine settentrionale dell’area anticiclonica. Questa posizione renderà le regioni settentrionali più esposte al passaggio di correnti umide atlantiche e a modeste ondulazioni del flusso occidentale, responsabili di una maggiore variabilità e della possibilità di temporali soprattutto sulle aree alpine, prealpine e localmente sulle vicine pianure.

Le temperature minime di oggi, lunedì 8 giugno 2026:

+11°C a L’Aquila, Norcia, Rieti

a L’Aquila, Norcia, Rieti +13°C a Alghero, Pisa

a Alghero, Pisa +14°C a Aosta, Firenze, Grosseto

a Aosta, Firenze, Grosseto +15°C a Bolzano, Olbia, Potenza

a Bolzano, Olbia, Potenza +16°C a Campobasso, Rimini, Trapani, Udine

a Campobasso, Rimini, Trapani, Udine +17°C a Cervia, Cuneo, Lamezia Terme, Treviso

a Cervia, Cuneo, Lamezia Terme, Treviso +18°C a Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Latina, Novara, Perugia, Pescara, Roma, Verona, Viterbo

a Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Latina, Novara, Perugia, Pescara, Roma, Verona, Viterbo +19°C a Bari, Cagliari, Decimomannu, Frosinone, Lecce, Matera, Milano, Napoli, Pantelleria, Parma, Termoli, Venezia

a Bari, Cagliari, Decimomannu, Frosinone, Lecce, Matera, Milano, Napoli, Pantelleria, Parma, Termoli, Venezia +20°C a Brescia, Brindisi, Genova, Torino

a Brescia, Brindisi, Genova, Torino +21°C a Palermo, Piacenza

a Palermo, Piacenza +22°C a Reggio Calabria, Trieste

a Reggio Calabria, Trieste +23°C a Crotone, Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: