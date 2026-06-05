Meteo Lombardia: domani rischio maltempo, poi breve tregua

Fine settimana all’insegna della variabilità in Lombardia, con l’alternanza di sole, nuvole e qualche temporale, soprattutto sulle aree montane. Dopo un sabato in compagnia del maltempo, è atteso un miglioramento tra domenica e lunedì, con temperature in lieve aumento e condizioni generalmente più soleggiate. “Tempo variabile sulla Lombardia per successive perturbazioni nord-atlantiche in transito verso est sull’Europa centrale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi “molto spazio per il sole, locali addensamenti con rovesci o temporali specie sui rilievi e sulla pianura centro-orientale. Temperature massime in pianura tra 25 e 30°C“.

Domani, sabato 6, “inizialmente nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi, localmente anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul Varesotto dalla notte. Nel pomeriggio diminuzione della nuvolosità e precipitazioni in attenuazione. Domenica 7 e lunedì 8, ci aspettiamo giornate generalmente soleggiate con qualche velatura e locali rovesci o temporali, specie sui rilievi. Temperature massime in lieve aumento. Martedì 9 e mercoledì 10, possibili passaggi di precipitazioni a carattere sparso“, concludono gli esperti Arpa.

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