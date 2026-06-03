Meteo Lombardia: nuovo peggioramento nel fine settimana

Dopo alcuni giorni di tempo stabile e temperature estive, la Lombardia si prepara ad una nuova fase di maltempo. Nel fine settimana l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa porterà un incremento di nuvolosità e temporali sparsi su diverse aree della regione. “Sulla Lombardia si conferma una situazione meteorologica debolmente stabile, ma verso il fine settimana un’ampia struttura depressionaria sull’Europa nord-occidentale in discesa porterà tempo prevalentemente instabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, mercoledì 3, “soleggiato con qualche velatura e locali addensamenti con rovesci o temporali pomeridiani specie sulle Prealpi orientali e sulle zone di pianura limitrofe. Vento settentrionale in quota con locali rinforzi sulle cime alpine e prealpine. Temperature massime in pianura tra 25 e 30°C. Giovedì 4, nuvolosità irregolare con ampie schiarite. Generale assenza di precipitazioni fino al tardo pomeriggio quando sono previsti rovesci e temporali sparsi a partire dai settori nord-occidentali. Vento meridionali in rinforzo nella seconda parte del giorno“, proseguono gli esperti Arpa. Venerdì 5 “residui precipitazioni sui settori orientali nella notte e al primo mattino, altrimenti molto spazio per il sole. Dal pomeriggio isolati rovesci o temporali sulle Alpi e Prealpi, non si esclude qualche fenomeno anche sulla pianura. Sabato 6, sole intervallato da nubi passeggere e possibili precipitazioni, a carattere sparso. Domenica 7, generalmente soleggiato con isolati rovesci pomeridiani sui rilievi“.

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