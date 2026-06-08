Meteo Lombardia: rischio temporali dai rilievi alla pianura

Settimana all’insegna della variabilità in Lombardia, dove dopo il caldo intenso dei primi giorni tornerà il maltempo: torneranno a svilupparsi rovesci e temporali, inizialmente concentrati sui rilievi e successivamente in estensione anche alla pianura. “Condizioni di variabilità con nuovi temporali sulla Lombardia. Situazione meteorologica che nella settimana entrante risulterà a tratti instabile, principalmente per la progressiva influenza di un’ampia area depressionaria posizionata sull’Europa settentrionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Nel dettaglio, oggi, lunedì 8, “condizioni di prevalente stabilità e buon soleggiamento sulla pianura, ma con probabile formazione di locali rovesci e temporali sui rilievi. Domani, martedì 9, ancora stabilità e prevalenza di sole in pianura, probabili temporali sparsi su Alpi e Prealpi. Temperature in pianura tra 30-34°C con disagio da calore fino a moderato“.

Mercoledì 10 “l’instabilità si porterà anche verso la pianura, con possibilità di temporali anche forti soprattutto dal pomeriggio. Le temperature in questa fase saranno stazionarie o in calo“, sottolineano gli esperti Arpa. Da giovedì 11 “si aprirà una fase generalmente più stabile e asciutta, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Atlantico. Le temperature, dopo un brusco calo, torneranno ad aumentare, fino a riportarsi su valori massimi intorno ai 30°C nel corso del fine settimana, che si preannuncia anch’esso stabile con bassa probabilità di precipitazioni“.

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