Meteo Lombardia: temporali nel pomeriggio-sera, nuovo peggioramento lunedì

Una fase di tempo spiccatamente variabile interessa la Lombardia a causa del passaggio di una vasta area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale. Nei prossimi giorni si alterneranno schiarite, annuvolamenti e rovesci anche a carattere temporalesco, con fenomeni più probabili nelle ore pomeridiane e serali. Le temperature si manterranno su valori tipicamente estivi, ma con un contesto atmosferico instabile e in graduale evoluzione verso una nuova fase di maltempo a inizio settimana. “Un’ampia struttura depressionaria sull’Europa nord-occidentale in discesa sui settori centrali del continente porta tempo variabile sulla Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, giovedì 4, “schiarite intervallate da nubi medio-alte in transito verso est. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori nord-occidentali seguito da isolati rovesci o temporali. In serata precipitazioni che si estendono da nord-ovest verso sud-est, localmente anche di moderata intensità e a carattere temporalesco. Temperature massime in pianura tra 25 e 30°C. Vento meridionale in quota con possibili forti raffiche sulle cime alpine e prealpine, ma anche sulla bassa pianura centro-occidentale“.

Domani “le precipitazioni si sposteranno verso est nella notte e al primo mattino seguite da molto spazio per il sole. Dal pomeriggio locali rovesci o temporali sui rilievi e sulla pianura centro-orientale. Sabato 6, nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse su Alpi e Prealpi. Domenica 7, generalmente soleggiato con isolati rovesci pomeridiani, specie sui rilievi. All’inizio della prossima settimana è previsto il transito di una perturbazione atlantica verso est, con precipitazioni diffuse tra lunedì e martedì“, concludono gli esperti Arpa.

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