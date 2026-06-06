Meteo, Tornado e oltre 4.600 fulmini in 24 ore: la Lituania travolta da un’ondata di maltempo estremo | VIDEO

Uno spettacolare tornado è stato segnalato nella serata del 5 giugno su Kaunas, in Lituania, all’interno di un sistema temporalesco estremamente attivo anche dal punto di vista ‘elettrico,’ che ha colpito ampie aree del Paese con piogge intense e danni localizzati. Secondo quanto riportato dai media locali e dal servizio meteorologico nazionale (LHMT), nel corso della stessa serata sarebbero stati osservati almeno tre tornado distinti sul territorio lituano, uno dei quali proprio nell’area di Kaunas. Si tratta di un episodio significativo per una regione dove questi fenomeni, pur non sconosciuti, restano relativamente rari.

Il tornado si è sviluppato in un contesto di forte instabilità atmosferica, alimentata da aria calda e umida nei bassi strati, con temperature oltre i +20°C, e dall’attivazione di temporali lungo boundary mesoscalari. Le celle temporalesche si sono organizzate in sistemi multicellulari capaci di produrre precipitazioni molto abbondanti e frequente attività elettrica. In sole 24 ore sono state registrate oltre 4.600 fulminazioni nube-terra in tutto il Paese, segno di una convezione particolarmente ben strutturata.

Sul fronte delle precipitazioni, i dati sono altrettanto rilevanti: a Kaunas sono caduti circa 37 mm di pioggia in un solo giorno, pari a circa il 58% dell’intera media mensile di giugno. Valori simili, compresi tra 35 e 39 mm, sono stati misurati anche in altre località come Pakruojis, Kalvarija, Šiauliai e Kazlų Rūda, evidenziando un evento pluviometrico di notevole intensità.

I primi bilanci parlano di danni alle infrastrutture nell’area di Kaunas, con tetti parzialmente scoperchiati, numerosi alberi abbattuti e strade bloccate dai detriti. Diverse migliaia di utenze sono rimaste temporaneamente senza elettricità. I Vigili del fuoco hanno effettuato oltre una dozzina di interventi, soprattutto per la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza delle aree colpite.

Sulla base delle informazioni rilasciate dal Lithuanian Hydrometeorological Service under the Ministry of Environment, l’intensità del vortice appare compatibile con un tornado di debole o moderata entità, indicativamente tra F0 e F1 sulla scala Fujita.