Meteo Toscana: ancora instabilità pomeridiana nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e solo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Le temperature si manterranno su valori miti, con lievi variazioni nel corso della settimana e un clima complessivamente gradevole. Qualche breve episodio di maltempo potrà interessare soprattutto le zone appenniniche nelle ore più calde del giorno. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino. Nelle prime ore del mattino addensamenti di nubi basse e nebbie sul Valdarno e sul Chianti.

Venti: deboli da ovest, nord-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata per velature. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio con possibilità di brevi rovesci.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Martedì 9 sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi e velature in transito.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 10 al mattino poco nuvoloso, locale aumento delle nubi al pomeriggio con possibili brevi piogge, più probabili sui rilievi.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Mari: poco o temporaneamente mosso.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.