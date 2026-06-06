Meteo Toscana: breve tregua dal maltempo, lunedì possibili rovesci

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane e sui rilievi appenninici. Il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, con una fase di maltempo pomeridiano lunedì. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi al mattino parzialmente nuvoloso per velature e temporanei e locali addensamenti, in seguito tendenza a progressive schiarite.

Venti: deboli da ovest, nord-ovest con rinforzi sulla costa livornese e grossetana nel pomeriggio.

Mari: mossi sul settore settentrionale ma in attenuazione.

Temperature: in lieve aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino. Nella notte e nelle prime ore del mattino nebbie o nubi basse sul Valdarno.

Venti: deboli da ovest, nord-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, sensibile nei valori massimi.

Lunedì 8 sereno o poco nuvoloso in mattinata. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio con possibilità di brevi rovesci.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Martedì 9 sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.