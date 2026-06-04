Meteo Toscana: domani brevi rovesci temporaleschi

Dopo qualche giornata all’insegna della stabilità, il tempo sulla Toscana si mantiene in prevalenza soleggiato ma con una fase di temporaneo maltempo. Nel fine settimana torneranno condizioni più stabili, accompagnate da un graduale rialzo delle temperature. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.
Oggi poco nuvoloso o velato con nubi in aumento in serata sul nord ovest. Possibili nubi basse o banchi di nebbia durante la notte e il primo mattino nelle vallate interne. In serata aumento della nuvolosità sul nord-ovest della regione (province di Ms e Lu).
Venti: deboli o moderati in prevalenza occidentali.
Mari: mossi, localmente poco mossi.
Temperature: in aumento su valori attorno ai valori tipici di stagione (27-29 gradi in pianura).
Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti associati a brevi rovesci temporaleschi in trasferimento dalle zone di nord ovest verso levante. A seguire ampie zone di sereno a partire da ovest.
Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi lungo costa.
Mari: mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell’Elba.
Temperature: minime in aumento, massime in calo.
Sabato 6 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli in prevalenza di brezza.
Mari: mossi sul settore settentrionale m a in attenuazione.
Temperature: minime in calo, massime in contenuto aumento con punte intorno ai 30 gradi.
Domenica 7 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino.
Venti: deboli di brezza
Mari: poco mossi.
Temperature: in aumento con massime fino a 32 gradi.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
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