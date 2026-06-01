Meteo Toscana: giugno inizia con forte maltempo

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni di spiccata variabilità atmosferica, con alternanza di nuvolosità, rovesci e locali temporali soprattutto nelle aree interne e montuose. Dopo una fase di maltempo, è atteso un graduale miglioramento verso la fine del periodo, con tempo più stabile e temperature in ripresa. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvolosità variabile con possibilità di rovesci o locali temporali più probabili e frequenti nel pomeriggio in Appennino e sulle zone interne. Poco nuvoloso o velato sulla costa e in Arcipelago.

Venti: deboli-moderati meridionali sulla costa centro-meridionale.

Mari: mossi.

Temperature: in diminuzione le massime.

Domani nuvoloso con possibili brevi rovesci tra fine mattinata e pomeriggio; in serata peggioramento con cielo molto nuvoloso e precipitazioni anche temporalesche sulle zone centrali e settentrionali.

Venti: deboli-moderati inizialmente meridionali; dal tardo pomeriggio rotazione a sud ovest e in intensificazione.

Mari: mossi.

Temperature: massime in calo sulle zone occidentali e costiere, stazionarie o in aumento su quelle interne.

Mercoledì 3 molto nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche più probabili in mattinata sulle zone settentrionali e nel pomeriggio su quelle meridionali e orientali.

Venti: di Libeccio moderai con rinforzi sulla costa settentrionale. deboli altrove con raffiche nei temporali.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi gli altri..

Temperature: in calo le massime.

Giovedì 4 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori gradevoli (27-29 gradi in pianura).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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