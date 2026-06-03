Meteo Toscana: in arrivo rovesci pomeridiani

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteo variabili, con fasi di maltempo alternate a momenti più stabili e soleggiati. In particolare si attendono passaggi nuvolosi, rovesci sparsi e temporali soprattutto nelle aree interne, seguiti da un graduale miglioramento nel fine settimana con tempo più stabile. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti nella prima parte del mattino nelle zone più interne associati a locali rovesci temporaleschi. Moderata instabilità anche nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci nelle zone interne. Sereno o poco nuvoloso in serata.

Venti: di Libeccio moderati con rinforzi sulla costa settentrionale; dal tardo pomeriggio rotazione a Maestrale.

Mari: mossi, localmente molto mossi in mattinata nei settori settentrionali.

Temperature: in lieve calo.

Domani poco nuvoloso o velato con nubi in aumento in serata sul nord ovest. Possibili banchi di nebbia durante la notte sul Valdarno inferiore.

Venti: inizialmente deboli, dal pomeriggio moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori gradevoli (27-29 gradi in pianura).

Venerdì 5 durante la notte e in mattinata nuvoloso con precipitazioni sparse, anche temporalesche, prima sulle zone di nord-ovest poi in rapido trasferimento verso sud-est.

Venti: moderati di Libeccio.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Sabato 6 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza.

Mari: mossi sul settore settentrionale m a in attenuazione.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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