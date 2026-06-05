Meteo Toscana: oggi rovesci, breve tregua nel weekend

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con alternanza tra momenti di maltempo e fasi di tempo prevalentemente stabile. Dopo un avvio caratterizzato da nuvolosità e locali fenomeni, è atteso un miglioramento temporaneo, seguito da un nuovo aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane, in un contesto termico complessivamente vicino alle medie del periodo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso in mattinata con possibilità di locali piogge e rovesci sulle zone settentrionali, poco nuvoloso nel pomeriggio con residui addensamenti su senese, aretino e grossetano associati a locali rovesci.

Venti: deboli o moderati da sud, sud-ovest con locali rinforzi lungo costa. Attenuazione in serata.

Mari: mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in lieve calo.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza di brezza.

Mari: mossi sul settore settentrionale ma in attenuazione.

Temperature: minime in calo, massime in contenuto aumento (valori di poco inferiori alle medie del periodo).

Domenica 7 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in Appennino. Nottetempo e prime ore del mattino nebbie o nubi basse sul valdarno e costa settentrionale.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento fino a valori prossimi a quelli di stagione.

Lunedì 8 inizialmente poco nuvoloso, sviluppo di nubi nel corso della ore più calde della giornata con possibilità di brevi rovesci più probabili a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli o moderati a regime di brezza.

Mari: temporaneamente mossi sottocosta.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.