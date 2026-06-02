Meteo Toscana: peggioramento in tarda serata

Settimana dal tempo variabile in Toscana, con il passaggio di alcune perturbazioni che porteranno maltempo, in alternanza a momenti più soleggiati. Dopo un avvio instabile, sono attese anche parentesi più miti e gradevoli, soprattutto nella giornata di giovedì. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso con possibili brevi rovesci tra fine mattinata e pomeriggio; in tarda serata peggioramento sulle zone di nord-ovest.

Venti: deboli-moderati inizialmente meridionali; dal tardo pomeriggio rotazione a sud ovest e in intensificazione.

Mari: mossi.

Temperature: massime in calo sulle zone occidentali e costiere, stazionarie o in aumento su quelle interne.

Domani nuvoloso con temporanei rasserenamenti in mattinata; si prevedono precipitazioni sparse anche temporalesche più probabili e frequenti nottetempo e poi nuovamente nel pomeriggio quando si concentreranno sulle zone interne.

Venti: di Libeccio moderati con rinforzi sulla costa settentrionale; dal tardo pomeriggio rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi gli altri.

Temperature: in calo le massime.

Giovedì 4 poco nuvoloso o velato con nubi in aumento in serata sul nord ovest.

Venti: inizialmente deboli, dal pomeriggio moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori gradevoli (27-29 gradi in pianura).

Venerdì 5 nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche più probabili nottetempo sul nord ovest, successivamente da fine mattinata sulle zone meridionali.

Venti: moderati di Libeccio.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.