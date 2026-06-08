Meteo Toscana: rovesci pomeridiani nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni di tempo generalmente stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Non mancherà tuttavia una certa variabilità pomeridiana, soprattutto lungo i rilievi appenninici, dove potranno svilupparsi nubi cumuliformi e occasionali rovesci brevi e isolati. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino nel pomeriggio con possibilità di isolati e brevi rovesci.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da ovest, sud-ovest.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 10 sereno o poco nuvoloso in mattinata; locale aumento delle nubi al pomeriggio con possibili brevi rovesci, più probabili sulle zone centro-meridionali.

Venti: deboli o moderati da sud, sud-ovest.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Giovedì 11 sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sull’Appennino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibilità di locali e brevi rovesci.

Venti: deboli da nord-est. Moderati di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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