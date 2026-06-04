Meteo USA, allerta caldo intenso per 150 milioni di persone dal New England al Mid-Atlantic

Un inizio di giugno relativamente fresco sta per lasciare il posto al caldo intenso negli Stati Uniti: una bolla d’aria rovente colpirà nei prossimi giorni 150 milioni di persone, dal New England alla regione del Mid-Atlantic. In diverse località, tra cui New York, le temperature supereranno i +32°C per almeno tre giorni consecutivi a partire da venerdì 5 giugno, ma in altre zone arriveranno fino a +38°C. Come riporta il Washington Post, si prevede che le ondate di caldo intenso si susseguiranno attraverso gli Stati Uniti fino a metà giugno, portando con sé la possibilità di temperature da record.

Record di temperatura a rischio nei prossimi giorni

Ecco dove i record di temperatura giornaliera potrebbero essere battuti o eguagliati nei prossimi giorni:

Washington D.C. (Aeroporto Internazionale di Dulles): +33°C venerdì 5 e +34°C sabato 6 giugno

(Aeroporto Internazionale di Dulles): +33°C venerdì 5 e sabato 6 giugno Baltimora : +34°C venerdì

: venerdì Poughkeepsie , New York: +34°C venerdì e sabato

, New York: venerdì e sabato New York (Aeroporto Internazionale JFK): +32°C sabato

Nel frattempo, a Brownsville, in Texas, le temperature minime notturne intorno ai +27-28°C previste per questo fine settimana e l’inizio della prossima settimana potrebbero battere o eguagliare i record. Recentemente si è registrata una serie di ondate di calore notturno estreme vicino al Golfo del Messico: a Key West, in Florida, le temperature notturne hanno raggiunto i +29°C, stabilendo 11 record durante il mese di maggio.

Ancora caldo fino a metà mese

Un altro periodo di caldo record e umidità crescente è possibile in gran parte degli USA fino a metà mese. Questo perché la traiettoria delle perturbazioni si sposterà a nord degli Stati Uniti centrali e orientali. Le masse d’aria in arrivo negli Stati Uniti risentiranno anche dell’effetto riscaldante di un’ondata di calore marina diffusa.

Il caldo estremo colpirà alcune zone dell’Intermountain West e delle Grandi Pianure questo fine settimana, per poi intensificarsi la prossima settimana, con condizioni aggravate dalla siccità e dal manto nevoso più basso mai registrato a maggio. Si prevede inoltre che questo caldo alimenterà violenti temporali nella parte centrale del Paese. Questo caldo intenso si estenderà probabilmente verso la costa orientale verso la fine della prossima settimana.