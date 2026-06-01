Meteo Valle d’Aosta: 2 Giugno con forte maltempo, nuovo peggioramento giovedì

Festa della Repubblica con maltempo in Valle d’Aosta. La giornata di domani, 2 giugno, sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi, rovesci diffusi e locali temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Dopo una parentesi più soleggiata prevista per mercoledì, tra giovedì e venerdì è atteso un nuovo peggioramento. Secondo quanto riporta il bollettino dell’ufficio meteorologico regionale della Valle d’Aosta, domani, 2 giugno, Festa della Repubblica, il cielo sarà “al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi medio-basse, possibile qualche parziale e temporanea schiarita a metà mattina; un rovescio o isolato temporale sul settore orientale al confine col Piemonte già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio molto nuvoloso con rovesci diffusi e locali temporali, più frequenti sul settore sud-est, in attenuazione in serata; limite nevicate in calo da 2.900 metri fino a 2.500 metri in serata“. Mercoledì 3 giugno “sulle montagne di confine con Francia e Svizzera nuvoloso con deboli residui rovesci locali sino a metà mattina, nevosi oltre 2.400 metri; attenuazione della nuvolosità da metà pomeriggio. Sul resto della regione poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso al mattino sulle montagne di confine col Piemonte“. Inoltre “giovedì mattina asciutto, nuvolosità estesa medio-alta, cielo nuvoloso; nel pomeriggio molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio; venerdì nuvolosità irregolare, più marcata sui confini, possibili rovesci nel pomeriggio. Sabato e domenica probabilmente asciutto, nuvolosità variabile“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.