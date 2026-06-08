Meteo Veneto: fenomeni intensi in arrivo, attenzione tra domani e mercoledì

Tra domani e mercoledì il Veneto sarà interessato da una fase di variabilità atmosferica, con condizioni di maltempo soprattutto sulle aree montane e la possibilità di rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Il tempo sarà influenzato dal passaggio di una perturbazione in transito da Ovest verso Est, seguita da un graduale miglioramento a partire da giovedì. “Martedì e mercoledì tempo a tratti instabile con rovesci/temporali in genere sparsi, anche diffusi su Dolomiti specie tra martedì pomeriggio e primo mattino di mercoledì; non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta circolazione ciclonica, pilotata da una bassa pressione sull’Atlantico settentrionale, si sta spostando da ovest verso est e tra martedì e le prime ore di giovedì porterà della variabilità e tratti di instabilità anche sul Veneto; da giovedì pressione in aumento per effetto della rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, che porterà condizioni via via più stabili. Le temperature, superiori alla media fino a mercoledì, saranno in temporaneo calo giovedì“.

Oggi cielo poco nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso in montagna, con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Sulle zone montane possibili precipitazioni anche con rovesci o temporali, per i quali non sono esclusi locali fenomeni intensi; in pianura precipitazioni assenti, salvo aumento della probabilità di qualche fenomeno a fine giornata a partire dalle zone occidentali. Temperature diurne in rialzo. Venti in quota deboli, dai settori sud-occidentali, altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Domani nuvolosità variabile, alternata a spazi di sereno. Tempo a tratti instabile tra la notte ed il primo mattino e poi di nuovo a partire dalle ore centrali in montagna e dalla sera anche in pianura.

Precipitazioni. Probabilità in genere medio-bassa (25-50%), ma medio-alta (50-75%) nella seconda metà della giornata sulle Dolomiti e sulle Prealpi orientali, di precipitazioni locali o sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Sono previsti un primo passaggio di precipitazioni da ovest verso est tra la notte ed il primo mattino e dell’instabilità dalle ore centrali dapprima su zone montane e pedemontane e verso sera anche su quelle pianeggianti. Non esclusi fenomeni localmente intensi.

Temperature. Minime prevalentemente in aumento, massime stazionarie o in locale diminuzione.

Venti. In quota sud-occidentali da moderati a tesi; nelle valli variabili. In pianura deboli o moderati in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare. Poco mosso, con moto ondoso in intensificazione in serata.

Mercoledì 10 annuvolamenti, più frequenti e consistenti sulle zone montane, alternati a qualche schiarita, più significativa in pianura nel corso della mattina.

Precipitazioni. Probabilità da alta (75-100%) sulla montagna settentrionale a medio-bassa (25-50%) sulla costa e sulla pianura meridionale. Le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sono attese sparse e piuttosto frequenti in montagna, più locali e discontinue sulla pianura e verso la costa. Non escluso qualche fenomeno intenso.

Temperature. In diminuzione sulle zone centro-settentrionali ed occidentali, senza notevoli variazioni altrove.

Venti. In quota tesi/forti sud-occidentali, nelle valli variabili. In pianura moderati, a tratti tesi lungo la costa, in prevalenza nord-orientali, temporaneamente variabili tra la tarda mattina e il primo pomeriggio.

Mare. Poco mosso o temporaneamente mosso.

Giovedì 11 residua variabilità tra la notte ed il primo mattino, anche con la possibilità di qualche precipitazione, specie su pianura meridionale e costa; dalla mattinata rasserenamenti alternati a qualche cumulo pomeridiano in montagna. Temperature in diminuzione, salvo rialzo delle massime in montagna.

Venerdì 12 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti nel pomeriggio in montagna. Temperature in rialzo nei valori massimi.

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