Meteo Veneto: instabilità residua, spazi di sereno nel weekend

In Veneto fase meteorologica ancora segnata da maltempo, con impulsi umidi che porteranno nubi e qualche precipitazione soprattutto nelle prossime ore. Tra oggi e il fine settimana il tempo resterà a tratti instabile, specie sulle aree montane e interne, ma con una graduale tendenza al miglioramento: da sabato sono infatti attese maggiori schiarite e un progressivo aumento delle temperature grazie a una debole rimonta anticiclonica. “Si susseguono impulsi umidi dai quadranti sud-occidentali a modesta circolazione ciclonica, che anche sul Veneto fanno insistere condizioni di variabilità con alcune precipitazioni; dal fine settimana in poi sono comunque attesi più spazi di sereno, con temperature in rialzo, grazie all’affermazione di una blanda circolazione anticiclonica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi variabilità con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi, questi ultimi più estesi verso fine giornata; probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale più che altro sulle zone montane e su quelle interne della pianura.

Domani nel complesso della regione condizioni di relativa instabilità, ma con nubi più insistenti sulle zone montane, schiarite dalla tarda mattinata un po’ più significative su quelle pianeggianti.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, fino alle ore centrali su gran parte del territorio ma in particolare sulle zone centro-settentrionali, per il resto in genere più discontinui e probabilmente più significativi in pianura; non si escludono locali fenomeni intensi, specie dal pomeriggio su pianura e Prealpi.

Temperature. Per le minime, attesi aumenti in quota e per il resto contenute variazioni di carattere locale; massime un po’ in diminuzione, a parte qualche lieve controtendenza nelle valli e sulla bassa pianura.

Venti. In quota perlopiù sud-occidentali, nelle prime ore tesi o a tratti forti e poi da moderati a deboli; nelle valli, in prevalenza deboli con direzione variabile; sulla pianura da deboli a moderati, con crescente prevalenza da nord-est e rinforzi più significativi nelle ultime ore sulla costa.

Mare. Al largo temporaneamente mosso, per il resto poco mosso.

Sabato 6 tempo un po’ variabile, ma con nubi più insistenti sulle zone montane e schiarite più ampie su quelle pianeggianti, specie verso fine giornata.

Precipitazioni. Possibile a tratti qualche fenomeno, in genere modesto a parte occasionali rovesci o temporali.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale; per le massime, prevale un aumento.

Venti. In quota spesso moderati e a tratti deboli, all’inizio da sud-ovest e poi da nord-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, inizialmente moderati e poi deboli.

Mare. Nelle prime ore poco mosso sottocosta e mosso al largo, poi poco mosso in genere, anche quasi calmo nelle ultime ore.

Domenica 7 prevale un cielo in pianura poco nuvoloso, in montagna da poco a irregolarmente nuvoloso, in genere con vari spazi di sereno; fasi pomeridiane di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, probabili e sparse sulle zone montane, possibili e locali su quelle pianeggianti; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, per le massime in genere degli aumenti.

Lunedì 8 in pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno e maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi dal pomeriggio, in montagna variabilità con spazi di sereno alternati a crescenti addensamenti nuvolosi da metà giornata; dalle ore centrali precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, probabili in montagna e possibili più sporadicamente in pianura soprattutto sulla fascia pedemontana; per le temperature, prevale un aumento.

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