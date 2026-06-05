Meteo Veneto: temporali pomeridiani in arrivo, maltempo fino a domani mattina

Nei prossimi giorni il Veneto sarà interessato da condizioni meteorologiche variabili, con fasi di maltempo alternate a momenti più soleggiati. In particolare tra venerdì e sabato è atteso il passaggio più perturbato, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto su pianura e zone costiere. A seguire, il tempo tenderà a migliorare temporaneamente nel fine settimana, prima di una nuova fase instabile tra lunedì e martedì, più marcata sulle aree montane e interne. “Nel pomeriggio/sera di venerdì 5 e fino alle primissime ore di sabato 6, fase di tempo instabile con possibili fenomeni da locali a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili su pianura centro-orientale e costa; localmente sarà possibile qualche fenomeno intenso (forti rovesci, forti raffiche e locale grandine)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Sulla regione continuano a scorrere correnti dai quadranti occidentali che daranno luogo a variabilità e fasi di instabilità, piuttosto estesa venerdì e martedì; tra domenica e lunedì condizioni relativamente più stabili almeno in pianura, mentre sulle zone montane saranno probabili dei fenomeni nelle ore pomeridiane“.

Oggi tratti soleggiati più estesi e significativi in pianura, alternati ad annuvolamenti più frequenti in montagna; dopo le schiarite del primo pomeriggio, attesa una fase di marcata instabilità che potrà interessare maggiormente le Prealpi e la pianura fino alla sera/notte con precipitazioni, rovesci o temporali e con possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento). Temperature diurne prevalentemente in diminuzione. Venti in quota perlopiù sud-occidentali da moderati a deboli; in pianura moderati o anche tesi, da nord-est sull’entroterra, in prevalenza da sud-est lungo la costa.

Domani nuvolosità variabile, più presente fino al primo pomeriggio e sulle zone montane, alternata a schiarite crescenti a partire dalla pianura.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%), più che altro fino alle ore centrali in pianura e nel corso del pomeriggio in montagna, per precipitazioni locali o sparse, in genere modeste, salvo qualche rovescio o temporale; residua possibilità di fenomeni di forte intensità tra la mezzanotte e le primissime ore del giorno.

Temperature. Pressoché stazionarie o in locale variazione, con tendenza alla diminuzione nelle minime e al rialzo nelle massime.

Venti. In quota deboli o moderati, all’inizio da sud-ovest, in rotazione fino a disporsi da nord-ovest a fine giornata; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura in prevalenza nord-orientali fino alla mattina, poi sud-orientali, inizialmente moderati e poi deboli.

Mare. A inizio giornata mosso, con moto ondoso in successiva attenuazione fino a poco mosso in genere, anche quasi calmo nelle ultime ore.

Domenica 7 cielo in prevalenza sereno nella prima metà della giornata, nel corso del pomeriggio a tratti nuvoloso per nubi alte e sulle zone montane per modesti cumuli.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, soprattutto in pianura, mentre in montagna dalle ore centrali ci sarà una probabilità medio-bassa (25-50%) di isolati rovesci o temporali.

Temperature. In rialzo, soprattutto nei valori massimi.

Venti. In quota deboli o moderati dai settori occidentali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Poco mosso.

Lunedì 8 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti a partire dalle ore centrali in prossimità dei rilievi; possibile qualche piovasco o rovescio nel corso del pomeriggio in montagna. Temperature in aumento.

Martedì 9 cielo irregolarmente nuvoloso in pianura, nuvoloso o molto nuvoloso in montagna; precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone montane e pianura interna, molto meno probabili lungo la costa. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione, specie sulle zone centro-settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.