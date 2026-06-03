Meteo Veneto: variabilità nei prossimi giorni

Il Veneto si prepara a vivere alcuni giorni all’insegna della variabilità atmosferica, con il continuo alternarsi di saccature in arrivo dai quadranti occidentali e brevi fasi più stabili. Il quadro meteo sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare e precipitazioni intermittenti, a tratti anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili soprattutto nelle aree montane e sull’alta pianura. Solo nel fine settimana si intravede una pausa dal maltempo. “Si susseguono dai quadranti occidentali saccature e intervalli anticiclonici, dunque sul Veneto il periodo è all’insegna della variabilità con alcune precipitazioni, salvo divenire nel fine settimana un po’ più stabile con temperature in relativo aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi tempo variabile, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; alcune precipitazioni a tratti, da locali a temporaneamente sparse, in genere modeste a parte qualche probabile rovescio o temporale.

Giovedì 4 variabilità con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi, questi ultimi anche piuttosto estesi verso fine giornata.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti, poi fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale più probabili su zone montane e alta pianura.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale tra cui prevalgono per le minime aumenti sulla costa e diminuzioni sull’entroterra, per le massime diminuzioni nelle valli e aumenti altrove.

Venti. In quota nelle prime ore moderati dai quadranti occidentali, poi tendenti a divenire tesi da sud-ovest, specie di sera su Prealpi e Dolomiti meridionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura deboli o a tratti localmente moderati, con direzione nelle prime ore variabile e poi in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare. In prevalenza poco mosso, salvo risultare temporaneamente mosso a sud nelle ore serali e notturne.

Venerdì 5 nel complesso della regione condizioni di relativa instabilità, ma con nubi più insistenti sulle zone montane e schiarite più significative su quelle pianeggianti.

Precipitazioni. Fasi di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, piuttosto diffusi nelle prime ore sulle zone montane, per il resto sparsi.

Temperature. Minime un po’ in aumento; massime un po’ in diminuzione, a parte qualche possibile lieve controtendenza sulle zone montane.

Venti. In quota dai quadranti sud-occidentali, nelle primissime ore da tesi a forti, poi da tesi a moderati e da metà giornata deboli; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo locali moderati rinforzi dai quadranti meridionali a tratti; sulla pianura a tratti deboli e più spesso moderati specie sulla costa di sera, in prevalenza dai quadranti orientali salvo provenire da quelli meridionali all’inizio sulle zone sud-orientali.

Mare. Al largo almeno temporaneamente mosso, per il resto poco mosso.

Sabato 6 nel complesso della regione condizioni di variabilità, ma con nubi più insistenti sulle zone montane e schiarite più significative su quelle pianeggianti, specie di sera; a tratti probabili locali precipitazioni, perlopiù sotto forma di rovescio o temporale; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni sulle zone montane; temperature massime in contenuto aumento, salvo locali leggere controtendenze su bassa pianura e costa.

Domenica 7 prevale un cielo in pianura poco nuvoloso, in montagna da poco a irregolarmente nuvoloso con spazi di sereno più ampi nelle prime ore; non si esclude qualche modesta precipitazione a tratti, specie nelle ore notturne e pomeridiane sulle zone interne; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti sulle zone montane; temperature massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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