Mondiali di calcio, scienziati in campo per misurare quanto inquinano le grandi folle

Quanto può incidere un Mondiale di calcio sulla qualità dell’aria di un’area urbana? A cercare una risposta saranno gli scienziati dell’University of Texas ad Arlington, impegnati in un esperimento sul campo pensato per misurare gli effetti ambientali prodotti da grandi folle, incremento del traffico e aumento dei voli aerei durante un evento sportivo di portata globale. Il progetto si concentrerà sull’area intorno all’AT&T Stadium, la grande struttura di Arlington, in Texas, conosciuta come la “casa” dei Dallas Cowboys, squadra di football americano. Lo stadio si prepara a ospitare, dal 14 giugno in poi, un fitto calendario di partite della Fifa World Cup, evento per il quale sono attesi milioni di visitatori.

Proprio questo afflusso straordinario di persone offrirà agli scienziati un’occasione concreta per osservare come l’attività umana su larga scala possa modificare, anche temporaneamente, le condizioni ambientali locali. L’attenzione sarà puntata soprattutto su particolato, ozono, traffico veicolare, attività aeroportuale e variabili meteorologiche.

Sensori ambientali entro due miglia dallo stadio

Il cuore dell’esperimento sarà una rete di sensori ambientali installati nell’area circostante l’AT&T Stadium. Gli strumenti saranno posizionati entro un raggio di due miglia dallo stadio e monitoreranno costantemente le condizioni prima, durante e dopo i match.

L’obiettivo è raccogliere dati in tempo reale per capire come cambia la qualità dell’aria quando migliaia di persone si concentrano in una stessa area, aumentando gli spostamenti, il traffico locale, le emissioni dei veicoli e la pressione sulle infrastrutture.

I sensori utilizzati hanno l’aspetto di una scatola bianca, sono alimentati a energia solare e vengono collocati sui tetti. Grazie a una connessione remota, i ricercatori potranno accedere ai dati in tempo reale senza dover intervenire fisicamente sui dispositivi. Le misurazioni riguarderanno particolato, ozono, vento, umidità e temperatura.

Monitoraggio anche all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth

L’esperimento non si limiterà all’area dello stadio. Il team ha infatti posizionato sensori anche intorno all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth, uno degli snodi più importanti della regione, in modo da osservare l’impatto dell’aumento dell’attività dei voli durante la Fifa World Cup.

Il traffico aereo rappresenta uno degli elementi chiave dello studio, insieme agli spostamenti su strada e all’afflusso di popolazione. L’analisi combinerà le informazioni raccolte dai sensori a terra con i dati dei satelliti Nasa, utilizzati per comprendere come cambiano le condizioni atmosferiche e meteorologiche durante eventi di grande portata.

Questa integrazione tra monitoraggio locale e osservazioni satellitari permetterà di ottenere un quadro più completo delle dinamiche ambientali, valutando non solo la presenza degli inquinanti, ma anche il modo in cui si disperdono nell’atmosfera.

La ricerca guidata da Yunyao Li

A guidare il progetto è Yunyao Li, professoressa associata di scienze della Terra e ambientali all’Ut Arlington e direttrice dell’Atmospheric Intelligence & Modeling Lab.

“La ricerca si concentra sulla comprensione della risposta ambientale all’attività umana su larga scala – spiega la scienziata alla guida del progetto, Yunyao Li, professoressa associata di scienze della Terra e ambientali all’Ut Arlington e direttrice dell’Atmospheric Intelligence & Modeling Lab – Questo improvviso afflusso di popolazione durante i Mondiali aumenterà, ovviamente il traffico, l’attività dei voli aerei e le emissioni dei veicoli. Vogliamo capire quanto aumenta lo stress ambientale in quest’area, con quale rapidità si verificano questi cambiamenti e con quale rapidità scompaiono dopo l’evento”.

La dichiarazione mette al centro la questione principale dello studio: non solo misurare un eventuale aumento dell’inquinamento, ma capire la velocità con cui le condizioni ambientali cambiano e quanto tempo impiegano a tornare ai livelli precedenti dopo la fine degli eventi.

Traffico, voli ed emissioni: cosa verrà misurato

Durante la Fifa World Cup, l’arrivo di milioni di visitatori produrrà un aumento significativo degli spostamenti. L’esperimento analizzerà in particolare l’impatto del traffico, dell’attività dei voli aerei e delle emissioni dei veicoli nell’area di Arlington e nella regione di Dallas-Fort Worth.

I dati raccolti serviranno a verificare come la concentrazione di persone e mezzi di trasporto possa generare uno stress ambientale temporaneo. Le misurazioni saranno effettuate prima, durante e dopo le partite, in modo da confrontare le condizioni ordinarie con quelle registrate nei giorni di maggiore afflusso.

La presenza di sensori in prossimità dello stadio e dell’aeroporto consentirà inoltre di distinguere, almeno in parte, l’influenza delle diverse sorgenti emissive. Il progetto punta così a comprendere meglio il rapporto tra grandi eventi sportivi, mobilità e qualità dell’aria nelle aree metropolitane.

Il ruolo del vento nella regione di Dallas-Fort Worth

Un altro elemento centrale dello studio riguarda le condizioni atmosferiche della regione. Dallas-Fort Worth è infatti nota per avere venti più forti rispetto a molte altre aree metropolitane, un fattore che potrebbe influenzare in modo significativo la dispersione dell’inquinamento atmosferico.

Secondo Yunyao Li, proprio il vento potrebbe modificare la distribuzione degli inquinanti, riducendo o spostando le concentrazioni rilevate in prossimità delle aree più affollate. Per questo motivo, i sensori misureranno anche le condizioni meteorologiche, inclusi vento, umidità e temperatura.

Il team analizzerà inoltre le differenze tra giornate piovose e giornate di sole, per valutare come le condizioni meteo possano incidere sulla presenza e sulla dispersione degli inquinanti. La combinazione di dati ambientali e meteorologici sarà essenziale per interpretare correttamente i risultati.

Obiettivo: rafforzare il monitoraggio ambientale nel Nord del Texas

Il progetto è finanziato dal College of Science dell’ateneo ed è realizzato in collaborazione con il North Central Texas Council of Governments e la città di Arlington. L’iniziativa punta a raggiungere due obiettivi principali.

Il primo è rafforzare il monitoraggio ambientale intorno all’AT&T Stadium ed esplorare la resilienza ambientale regionale nel Nord del Texas. Attraverso la raccolta di dati in tempo reale, i ricercatori potranno comprendere meglio come eventi su larga scala possano temporaneamente perturbare o influenzare le condizioni ambientali locali.

L’analisi della resilienza ambientale consentirà di valutare la capacità del territorio di assorbire e superare gli effetti prodotti da un’improvvisa intensificazione dell’attività umana. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un’area urbana in crescita come Dallas-Fort Worth.

Dati utili per eventi futuri e pianificazione urbana

Il secondo obiettivo del progetto è generare dati e spunti utili per la pianificazione di eventi futuri e per la pianificazione urbana. Le informazioni raccolte durante la Fifa World Cup potranno contribuire a migliorare la gestione ambientale di grandi manifestazioni sportive, concerti, eventi pubblici e altre occasioni capaci di richiamare folle numerose.

La ricerca potrà offrire indicazioni su come organizzare meglio la mobilità, ridurre l’esposizione agli inquinanti e proteggere la qualità dell’aria senza bloccare lo sviluppo economico e sociale. In questo senso, lo studio non guarda soltanto all’impatto immediato dei Mondiali, ma anche alle trasformazioni future della regione.

Per Dallas-Fort Worth, area in continua crescita, eventi di questa portata rappresentano una sorta di laboratorio naturale. L’arrivo di milioni di persone permette di osservare scenari che potrebbero diventare più frequenti con l’aumento della popolazione e dell’attività economica.

Sviluppo sostenibile e aria pulita

La missione finale del progetto, secondo Yunyao Li, è individuare i metodi migliori per garantire aria pulita sostenendo al tempo stesso lo sviluppo continuo del territorio. L’obiettivo non è contrapporre crescita e tutela ambientale, ma trovare un equilibrio tra attività economica e salute dell’ambiente.

“In passato, si riteneva spesso che fosse necessario fermare lo sviluppo per ottenere aria pulita. Tuttavia, non è questo che vogliamo fare – conclude Li – Vogliamo trovare un equilibrio tra sviluppo e aria pulita, in sostanza un percorso verso uno sviluppo sostenibile. Ciò significa non limitare l’attività economica per la qualità dell’aria, ma sostenere un equilibrio in cui attività economica e salute ambientale coesistano. Questi eventi, a cui partecipano molte persone, possono fornirci informazioni sulle condizioni future man mano che l’area di Dallas-Fort Worth continua a crescere, comprese le potenziali tendenze dell’inquinamento atmosferico”.

Le parole della ricercatrice chiariscono il senso più ampio dell’esperimento. Il monitoraggio della qualità dell’aria durante la Fifa World Cup non servirà solo a misurare l’effetto temporaneo dei match, ma anche a costruire conoscenze utili per affrontare le sfide ambientali delle città in espansione.

Mondiali di calcio come laboratorio ambientale

La Fifa World Cup diventa così un’occasione di ricerca sul campo per studiare il legame tra eventi di massa, mobilità e inquinamento atmosferico. L’AT&T Stadium e l’area di Arlington saranno osservati come un laboratorio a cielo aperto, nel quale sensori, dati satellitari e modelli ambientali contribuiranno a descrivere l’evoluzione della qualità dell’aria.

Il punto centrale sarà capire quanto rapidamente l’ambiente risponde a un improvviso aumento dell’attività umana e quanto rapidamente riesce a recuperare dopo la fine dell’evento. Questa informazione potrà rivelarsi decisiva per programmare meglio le grandi manifestazioni, definire strategie di mitigazione e rafforzare la resilienza delle aree urbane.

L’esperimento dell’University of Texas ad Arlington offrirà quindi dati concreti su una domanda sempre più rilevante: quanto inquina davvero un grande evento sportivo globale e come si può conciliare la crescita degli eventi, della mobilità e dell’economia con la tutela della qualità dell’aria.