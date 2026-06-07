Mondiali FIFA 2026: calendario completo, clima estivo e sfide meteo in uno degli eventi calcistici più grandi di sempre

La nuova edizione dei Mondiali FIFA 2026 prende il via giovedì 11 giugno con la partita Messico-Sudafrica alle 21 ora italiana allo storico Stadio Azteca di Città del Messico. Questo torneo entra nella storia per la prima volta con 48 squadre, distribuite in 12 gruppi da quattro squadre ciascuno e giocate in 16 città tra Stati Uniti, Canada e Messico, promettendo un’estate di calcio senza precedenti. Oltre all’evento sportivo, questa edizione porta una dimensione climatica da considerare: le partite si svolgeranno durante la piena stagione estiva nordamericana, con condizioni che vanno dal caldo secco del Messico al clima più umido e caldo del Sud degli Stati Uniti, fino alle temperature più miti delle coste del Pacifico e del Canada.

Clima e condizioni meteo negli stadi

Il torneo si svolge in un contesto di condizioni climatiche variabili e potenzialmente impegnative. Città come Toronto e Vancouver beneficiano di temperature estive miti tra i +20 e i +27 °C, mentre le metropoli del Sud, come Houston e Miami, affrontano caldo intenso e alta umidità, con rischio di temporali pomeridiani. Gli stadi con copertura o climatizzazione come il Mercedes‑Benz Stadium di Atlanta o il NRG Stadium di Houston permettono di mitigare gli effetti del caldo esterno, garantendo un ambiente più confortevole per giocatori e tifosi.

Gli studi sul clima estivo mostrano come molte città ospitanti sperimentino giorni estremamente caldi durante giugno e luglio, con temperature percepite che possono superare i +30 °C, un fattore cruciale per la sicurezza degli atleti e per la gestione dell’evento.

Dalle altitudini del Messico all’Ovest degli Stati Uniti

Città come Città del Messico e Monterrey, situate ad altitudini elevate, presentano un clima secco ma caldo, con un’intensità di sole che può risultare impegnativa per le squadre. Le città del Sud e Centro degli Stati Uniti come Kansas City, Dallas e Miami possono invece sperimentare temperature oltre i +32‑38 °C con elevata umidità. Al contrario, città della costa occidentale come Los Angeles, Seattle o Vancouver offrono temperature più moderate e minore rischio di umidità elevata o temporali.

Impatto meteorologico sulle partite

La variabilità climatica influisce direttamente sul gioco: la stagione dei temporali estivi negli Stati Uniti può portare a sospensioni delle partite in caso di fulmini nelle vicinanze degli stadi. Per questo molte partite sono programmate in orari serali per ridurre l’esposizione al caldo intenso, e sono previste pause idriche e dispositivi di controllo per la salute degli atleti.

Calendario completo dei Mondiali FIFA 2026

Fase a gironi

Giovedì 11 giugno

Messico – Sudafrica (gruppo A, ore 21:00)

Venerdì 12 giugno

Repubblica di Corea – Cechia (gruppo A, ore 04:00)

Canada – Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00)

Sabato 13 giugno

Stati Uniti – Paraguay (gruppo D, ore 03:00)

Qatar – Svizzera (gruppo B, ore 21:00)

Domenica 14 giugno

Brasile – Marocco (gruppo C, ore 00:00)

Haiti – Scozia (gruppo C, ore 03:00)

Australia – Türkiye (gruppo D, ore 06:00)

Germania – Curaçao (gruppo E, ore 19:00)

Paesi Bassi – Giappone (gruppo F, ore 22:00)

Lunedì 15 giugno

Costa d’Avorio – Ecuador (gruppo E, ore 01:00)

Svezia – Tunisia (gruppo F, ore 04:00)

Spagna – Capo Verde (gruppo H, ore 18:00)

Belgio – Egitto (gruppo G, ore 21:00)

Martedì 16 giugno

Arabia Saudita – Uruguay (gruppo H, ore 00:00)

Iran – Nuova Zelanda (gruppo G, ore 03:00)

Francia – Senegal (gruppo I, ore 21:00)

Mercoledì 17 giugno

Iraq – Norvegia (gruppo I, ore 00:00)

Argentina – Algeria (gruppo J, ore 03:00)

Austria – Giordania (gruppo J, ore 06:00)

Portogallo – Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 19:00)

Inghilterra – Croazia (gruppo L, ore 22:00)

Giovedì 18 giugno

Ghana – Panama (gruppo L, ore 01:00)

Uzbekistan – Colombia (gruppo K, ore 04:00)

Cechia – Sudafrica (gruppo A, ore 18:00)

Svizzera – Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00)

Venerdì 19 giugno

Canada – Qatar (gruppo B, ore 00:00)

Messico – Repubblica di Corea (gruppo A, ore 03:00)

Stati Uniti – Australia (gruppo D, ore 21:00)

Sabato 20 giugno

Scozia – Marocco (gruppo C, ore 00:00)

Brasile – Haiti (gruppo C, ore 02:30)

Türkiye – Paraguay (gruppo D, ore 05:00)

Paesi Bassi – Svezia (gruppo F, ore 19:00)

Germania – Costa d’Avorio (gruppo E, ore 22:00)

Domenica 21 giugno

Ecuador – Curaçao (gruppo E, ore 02:00)

Tunisia – Giappone (gruppo F, ore 06:00)

Spagna – Arabia Saudita (gruppo H, ore 18:00)

Belgio – Iran (gruppo G, ore 21:00)

Lunedì 22 giugno

Uruguay – Capo Verde (gruppo H, ore 00:00)

Nuova Zelanda – Egitto (gruppo G, ore 03:00)

Argentina – Austria (gruppo J, ore 19:00)

Francia – Iraq (gruppo I, ore 23:00)

Martedì 23 giugno

Norvegia – Senegal (gruppo I, ore 02:00)

Giordania – Algeria (gruppo J, ore 05:00)

Portogallo – Uzbekistan (gruppo K, ore 19:00)

Inghilterra – Ghana (gruppo L, ore 22:00)

Mercoledì 24 giugno

Panama – Croazia (gruppo L, ore 01:00)

Colombia – Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 04:00)

Svizzera – Canada (gruppo B, ore 21:00)

Bosnia ed Erzegovina – Qatar (gruppo B, ore 21:00)

Giovedì 25 giugno

Marocco – Haiti (gruppo C, ore 00:00)

Scozia – Brasile (gruppo C, ore 00:00)

Sudafrica – Repubblica di Corea (gruppo A, ore 03:00)

Cechia – Messico (gruppo A, ore 03:00)

Curaçao – Costa d’Avorio (gruppo E, ore 22:00)

Ecuador – Germania (gruppo E, ore 22:00)

Venerdì 26 giugno

Tunisia – Paesi Bassi (gruppo F, ore 01:00)

Giappone – Svezia (gruppo F, ore 01:00)

Türkiye – Stati Uniti (gruppo D, ore 04:00)

Paraguay – Australia (gruppo D, ore 04:00)

Norvegia – Francia (gruppo I, ore 21:00)

Senegal – Iraq (gruppo I, ore 21:00)

Sabato 27 giugno

Capo Verde – Arabia Saudita (gruppo H, ore 02:00)

Uruguay – Spagna (gruppo H, ore 02:00)

Nuova Zelanda – Belgio (gruppo G, ore 05:00)

Egitto – Iran (gruppo G, ore 05:00)

Panama – Inghilterra (gruppo L, ore 23:00)

Croazia – Ghana (gruppo L, ore 23:00)

Domenica 28 giugno

Colombia – Portogallo (gruppo K, ore 01:30)

Repubblica Democratica del Congo – Uzbekistan (gruppo K, ore 01:30)

Algeria – Austria (gruppo J, ore 04:00)

Giordania – Argentina (gruppo J, ore 04:00)

Fase ad eliminazione diretta

Domenica 28 giugno

Sedicesimi di finale, 2ª A vs 2ª B (ore 21:00)

Lunedì 29 giugno

Sedicesimi di finale, 1ª C vs 2ª F (ore 19:00)

Sedicesimi di finale, 1ª E vs 3ª A/B/C/D/F (ore 22:30)

Martedì 30 giugno

Sedicesimi di finale, 1ª F vs 2ª C (ore 03:00)

Sedicesimi di finale, 2ª E vs 2ª I (ore 19:00)

Sedicesimi di finale, 1ª I vs 3ª C/D/F/G/H (ore 23:00)

Mercoledì 1° luglio

Sedicesimi di finale, 1ª A vs 3ª C/E/F/H/I (ore 03:00)

Sedicesimi di finale, 1ª L vs 3ª E/H/I/J/K (ore 18:00)

Sedicesimi di finale, 1ª G vs 3ª A/E/H/I/J (ore 22:00)

Giovedì 2 luglio

Sedicesimi di finale, 1ª D vs 3ª B/E/F/I/J (ore 02:00)

Sedicesimi di finale, 1ª H vs 2ª J (ore 21:00)

Venerdì 3 luglio

Sedicesimi di finale, 2ª K vs 2ª L (ore 01:00)

Sedicesimi di finale, 1ª B vs 3ª E/F/G/I/J (ore 05:00)

Sedicesimi di finale, 2ª D vs Gª L (ore 20:00)

Sabato 4 luglio

Sedicesimi di finale, 1ª J vs 2ª H (ore 00:00)

Sedicesimi di finale, 1ª K vs 3ª D/E/I/J/L (ore 03:30)

Ottavi di finale (ore 19:00)

Ottavi di finale (ore 23:00)

Domenica 5 luglio

Ottavi di finale (ore 22:00)

Lunedì 6 luglio

Ottavi di finale (ore 02:00)

Ottavi di finale (ore 21:00)

Martedì 7 luglio

Ottavi di finale (ore 02:00)

Ottavi di finale (ore 18:00)

Ottavi di finale (ore 22:00)

Giovedì 9 luglio

Quarti di finale (ore 22:00)

Venerdì 10 luglio

Quarti di finale (ore 21:00)

Sabato 11 luglio

Quarti di finale (ore 23:00)

Domenica 12 luglio

Quarti di finale (ore 03:00)

Martedì 14 luglio

Semifinale (ore 21:00)

Mercoledì 15 luglio

Semifinale (ore 21:00)

Sabato 18 luglio

Finale per il terzo posto (ore 23:00)

Domenica 19 luglio

Finale (ore 21:00)

Questo Mondiale 2026 sarà quindi non solo un evento calcistico senza precedenti per numero di squadre e città ospitanti, ma anche un banco di prova per la gestione delle condizioni climatiche estreme, influenzando strategie di gioco, programmazione delle partite e sicurezza degli atleti.